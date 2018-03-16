Лазерщика, которого забрали в полицию из-за надписей на телебашне, обвинили в незаконной агитации

На лазерщика, которого увезли в полицию за то, что он делал проекции на недостроенной телебашне, составили административный протокол за незаконную агитацию.

— На него составили протокол по статье 5.8 КоАП РФ — это статья о незаконной агитации, — рассказал Е1.RU юрист Иван Волков . — Сейчас мы пишем бумагу в прокуратуру , если его всё-таки привлекли по этой статье, то мы пойдём в суд, чтобы доказать, что он просто оператор лазерной установки и никого не агитировал.

По мнению юриста, состава административного правонарушения в действиях лазерщика нет.

— Его задержали, заподозрив в суициде. Когда он сказал, что полицейские ошиблись, его всё равно задержали, но уже по подозрению в агитации. В полиции к нему не пустили адвокатов, хотя каждый имеет право на квалифицированную юридическую помощь, — сказал Иван Волков. — Дежурные полицейские объяснили свои действия тем, что это режимный объект. Более того, его заставили выключить телефон, и он даже не мог связаться с нами, чтобы посоветоваться, что подписывать.

Как рассказал Иван Волков, им также сообщили, что если на башне снова появятся надписи, то в следующий раз заберут оборудование.

— Мы ничего не комментируем, если что-то будет, сообщим дополнительно, — кратко ответили Е1.RU в пресс-группе УМВД.

Лазерщика задержали, когда он проецировал на недострой фразы: «Мы её любим», «Не сносите», «Я за Путина». Работник был нанят активистами движения, которые выступают против сноса легендарного недостроя.