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Лазерщика, которого забрали в полицию из-за надписей на телебашне, обвинили в незаконной агитации
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Лазерщика, которого забрали в полицию из-за надписей на телебашне, обвинили в незаконной агитации 

e1.ru 15 часов назад
Фото: e1.ru
На лазерщика, которого увезли в полицию за то, что он делал проекции на недостроенной телебашне, составили административный протокол за незаконную агитацию.
— На него составили протокол по статье 5.8 КоАП РФ — это статья о незаконной агитации, — рассказал Е1.RU юрист Иван Волков. — Сейчас мы пишем бумагу в прокуратуру, если его всё-таки привлекли по этой статье, то мы пойдём в суд, чтобы доказать, что он просто оператор лазерной установки и никого не агитировал.
По мнению юриста, состава административного правонарушения в действиях лазерщика нет.
— Его задержали, заподозрив в суициде. Когда он сказал, что полицейские ошиблись, его всё равно задержали, но уже по подозрению в агитации. В полиции к нему не пустили адвокатов, хотя каждый имеет право на квалифицированную юридическую помощь, — сказал Иван Волков. — Дежурные полицейские объяснили свои действия тем, что это режимный объект. Более того, его заставили выключить телефон, и он даже не мог связаться с нами, чтобы посоветоваться, что подписывать.
Как рассказал Иван Волков, им также сообщили, что если на башне снова появятся надписи, то в следующий раз заберут оборудование.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу комментировать ситуацию отказались.
— Мы ничего не комментируем, если что-то будет, сообщим дополнительно, — кратко ответили Е1.RU в пресс-группе УМВД.
Лазерщика задержали, когда он проецировал на недострой фразы: «Мы её любим», «Не сносите», «Я за Путина». Работник был нанят активистами движения, которые выступают против сноса легендарного недостроя.
Телебашню планируется снести уже в первых числах апреля. Ранее эксперты проверяли, можно ли считать её объектом культурного наследия. Недавно на недострой уже начали натягивать защитную фасадную сетку — «чулок», который должен защитить окрестности от разлета осколков при взрыве. Башню решили снести ради ледовой арены для ХК «Автомобилист», которую собирается построить здесь УГМК.
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