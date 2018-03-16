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Орловские депутаты придумали, как усилить контроль за правительством
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Орловские депутаты придумали, как усилить контроль за правительством 

РИА 57 15 часов назад
Фото: РИА 57
На расширенном заседании комитета по законодательству областного Совета народных депутатов Орловской области, которое прошло накануне, 15 марта, обсудили вопрос контроля исполнительной власти.
Как сообщили в пресс-службе облсовета, депутаты предложили ввести дополнительный механизм контроля за деятельностью исполнительной власти.
Народные избранники рассмотрели законопроект, который предусматривает поправки в региональный закон «О контрольной деятельности Орловского областного Совета народных депутатов».
По словам Михаила Вдовина, речь идёт об усовершенствовании механизма проведения «Правительственного часа». При подведении его итогов предусматривается возможность принять постановление областного Совета, которое может содержать рекомендации Правительству Орловской области, органам исполнительной власти, поручения профильному комитету областного Совета.
— Этот механизм контроля позволит областному Совету не только принимать постановление по заслушиваемым вопросам, но и, самое главное, осуществлять контроль за исполнением поручений. В случае, если они будут исполняться ненадлежащим образом, областной Совет будет рекомендовать губернатору принять к должностным лицам соответствующие меры административного воздействия, — приводит слова Вдовина пресс-служба.
Сообщение Орловские депутаты придумали, как усилить контроль за правительством появились сначала на РИА 57.
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