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Омский губернатор заявил о банкротстве Омска
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Омский губернатор заявил о банкротстве Омска 

РИА «ФедералПресс» 15 часов назад
Выступая на омском областном телевидении, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков заявил о тяжелом финансовом положении региональной столицы. Долговая нагрузка муниципалитета столь велика, что руководитель региона вынужден был употребить термин «банкротство».
«Мэр Омска Оксана Фадина вынуждена платить по долгам, которые были накоплены до нее. У нас размер долгов муниципалитета достиг годового объема бюджета. Откровенно говоря, город у нас банкрот», — сказал Бурков.
Позже врио губернатора добавил, что тяжелое финансовое положение Омска никак не скажется на выполнении социальных обязательств.
Экономист Алексей Егоренко считает, что до официального банкротства городу еще далеко: «Более тяжелая ситуация была, например, у американского Детройта. Омск пока может исполнять свои долговые обязательства. На сегодня уровень муниципального долга составляет 5,9 млрд рублей при доходах казны в 14,3 млрд рублей».
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