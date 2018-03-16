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Пьяный житель Ульяновска упал в вентиляционную шахту девятиэтажки
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Пьяный житель Ульяновска упал в вентиляционную шахту девятиэтажки 

АиФ — Ульяновск 15 часов назад
В ночь на 16 марта пьяный житель Нового города в Ульяновске ночью упал в вентиляционную шахту девятиэтажного дома, доставать бедолагу пришлось спасателям.
Ночью жители дома на проспекте Созидателей проснулись от воплей, которые слышались в вентиляционных отверстиях в их квартирах. Звонок от них поступил в единую дежурно-диспетчерскую службу Ульяновска в 3.44 утра.
Жительница 6 этажа дома рассказала дежурным, что мужчина упал в вентиляционную шахту подъезда и зовет о помощи. Спасатели и медики выехали на место.
Впоследствии выяснилось, что нетрезвый 37-летний житель Нового города, которого, очевидно, потянуло на приключения, забрался на чердак дома и залез в вентиляционную шахту. Сорвавшись, он пролетел около три этажа и застрял в районе шестого.
Спасатели изготовили две веревочных петли и спустили застрявшему. Тот набросил их на руки, и его вытянули обратно на чердак. Обошлось без серьезных телесных повреждений, если не считать ссадин и царапин, которые на месте обработали сотрудники скорой помощи.
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