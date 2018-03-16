Кондитеры-виртуозы покажут свое искусство

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору номинации, в которой будут соревноваться виртуозы кондитерского искусства на ежегодном конкурсе «Московские мастера».

Москве пройдет ежегодный конкурс для представителей рабочих профессий «Московские мастера». В нынешнем году в конкурсе примут участие столичные кондитеры, шоколатье и халвомесы. А главную тему для соревнований профессионалов выбрали участники проекта «Активный гражданин», свое мнение высказали более 196 тысяч человек.

Активные граждане решили, что столичные кондитеры должны посоревноваться в приготовлении традиционных десертов регионов России . Узнать, чем любят лакомиться жители разных уголков нашей страны хотели бы 39,4% участников голосования. Чаще всего этот вариант ответа выбирали люди старше 35 лет.

А вот задача приготовить полезный для здоровья десерт заинтересовала 21,17% проголосовавших, и, в основном, это были женщины. Ведь здоровый образ жизни — это стремление соблюдать баланс даже в сладостях.

Важную миссию по изготовлению «Десерта чемпионов», посвященного Чемпионату Мира по футболу, поддержали 15,18% человек, и самыми активными участниками, конечно же, стали мужчины. Оказывается, московские болельщики — тоже сладкоежки!

8,56% инициативных жителей столицы решили, что в программу соревнований необходимо включить специальный «Волонтерский десерт», посвященным году волонтера и добровольца в России. Такой выбор сделали, в основном, молодые люди до 24 лет.