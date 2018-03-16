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В Мордовии новым главой республиканского Управления Федерального казначейства назначен Александр Суконкин
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В Мордовии новым главой республиканского Управления Федерального казначейства назначен Александр Суконкин 

РИА «ФедералПресс» 15 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В четверг, 15 марта, глава Республики Мордовия Владимир Волков провел рабочую встречу с замруководителя Федерального казначейства Эли Исаевым. В ходе встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия казначейства и органов власти республики, передает пресс-служба республиканского правительства.
Во время переговоров Владимиру Волкову был представлен новый руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия. Приказом Министерства финансов России от 13 марта на эту должность был утвержден Александр Суконкин.
«Александр Суконкин имеет большой опыт работы в финансовых организациях, до недавнего времени он работал заместителем руководителя УФК по Брянской области», — говорится в сообщении.
Глава региона пожелал новому руководителю успехов и выразил надежду на эффективную совместную работу.
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