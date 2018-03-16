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Около шести тысяч партий рыбы забраковали в России
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Около шести тысяч партий рыбы забраковали в России 

360tv.ru 15 часов назад
Роспотребнадзор сообщил о снятии с продаж в магазинах около шести тысяч партий рыбы и морепродуктов за 2017 год. Общий объем забракованной продукции составил более 37 тонн, сообщается на сайте ведомства.
Эта рыба не соответствовала стандартам по микробиологическим,
физико-химическим, паразитологическим и  санитарно-химическим
показателям.
Специалисты проверили на радиоактивные вещества более 73 тысяч проб рыбы. В большинстве случаев она становится опасной для употребления
из-за  нарушения сроков годности и условий хранения продукции.
Доля импорта среди рыбной продукции, которая не соответствует стандартам по содержанию глазури, оценивается в три раза выше, чем среди отечественной.
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам читать условия реализации продукции и обращать внимание на целостность упаковки.
Ранее стало известно, что власти Подмосковья планируют поднять объем производства рыбы в 2018 году на одну тысячу тонн. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. В Дубне начнется строительство комплекса по выращиванию осетровых пород.
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