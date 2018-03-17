Casio возродит игровой калькулятор MG-880

Следуя моде на ретро-гаджеты, компания Casio решила возобновить производство игрового калькулятора MG-880, оригинальная версия которого вышла в 1980 году. Новая модель под названием SL-880 отличается от старой увеличенным дисплеем и солнечной панелью для подзарядки аккумулятора.

На калькуляторе можно будет сыграть в Space Invaders. Правила простые: игроку нужно не допустить заполнения экрана быстро появляющимися символами, для чего он должен с помощью десятичной точки выбирать определенную цифру или значок НЛО и удалять его кнопкой «+». Кроме того, калькулятор может воспроизводить простые мелодии и, конечно, же, выполнять все необходимые вычисления.