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Casio возродит игровой калькулятор MG-880
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Casio возродит игровой калькулятор MG-880 

Игромания.ру 14 часов назад
Фото: Игромания.ру
Следуя моде на ретро-гаджеты, компания Casio решила возобновить производство игрового калькулятора MG-880, оригинальная версия которого вышла в 1980 году. Новая модель под названием SL-880 отличается от старой увеличенным дисплеем и солнечной панелью для подзарядки аккумулятора.
На калькуляторе можно будет сыграть в Space Invaders. Правила простые: игроку нужно не допустить заполнения экрана быстро появляющимися символами, для чего он должен с помощью десятичной точки выбирать определенную цифру или значок НЛО и удалять его кнопкой «+». Кроме того, калькулятор может воспроизводить простые мелодии и, конечно, же, выполнять все необходимые вычисления.
Casio MG-880 поступит в продажу в Японии на следующей неделе, ориентировочная цена — 19 долларов.
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