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«Сейчас женщины рожают все позже, поэтому я не беспокоилась о своих биологических часах»: 43-летняя Ева Лонгория рассказала, почему так долго…
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«Сейчас женщины рожают все позже, поэтому я не беспокоилась о своих биологических часах»: 43-летняя Ева Лонгория рассказала, почему так долго… 

Teleprogramma.pro 17 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ева Лонгория продолжает принимать поздравления с днем рождения. Ей исполнилось 43 года. Актриса выложила в Instagram фото, на котором она в роскошном черном платье позирует на фоне многочисленных цветочных букетов. «Не могу поверить, что в этот день рождения внутри меня — жизнь. Спасибо всем за поздравления и теплые пожелания. Это был восхитительный год! Лучший подарок для меня? Он у меня уже есть», — написала под снимком звезда.
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Днем ранее актриса в желтом мини-платье пришла на пресс-конференцию, чтобы представить журналистам свой новый фильм «За бортом». Но больше, чем новая комедия, представителей прессы интересовала беременность актрисы. И этот интерес вполне понятен, особенно если учесть, что в свои 43 года Лонгория станет мамой в первый раз.
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«Сейчас женщины рожают детей все позже и позже, поэтому я не беспокоилась о своих биологических часах», — сказала актриса. Лонгория объяснила, что некоторое время в ее жизни не было никого, а рожать для себя она не хотела. «Я считаю, что дети — это плод любви и партнерства», — добавила звезда. Путь Евы Лонгории к материнству был непростым. Актриса трижды выходила замуж, но только в последнем браке с бизнесменом Хосе Бастоном решилась забеременеть. Журналисты уверены, что Лонгория сделала ЭКО.
Актриса также рассказала, что еще не покупала никаких вещей для малыша, потому что продает свой дом и переезжает в новый, где и начнет готовиться к рождению ребенка. Они с мужем недавно купили особняк в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр за $13,5 млн, и теперь Лонгория занимается устройством детской.
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