Ещё
Дистрибьюторы обсудили с «Балтикой» перспективы развития рынка разливного пива
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дистрибьюторы обсудили с «Балтикой» перспективы развития рынка разливного пива 

Волга Ньюс 15 часов назад
Фото: Волга Ньюс
Пивоваренная компания «Балтика» — один из крупнейших в стране производителей товаров народного потребления — продолжает активно развивать свои каналы продаж. Один из акцентов в этой работе сделан на торговых точках канала разливного пива, который включает сегмент разливного пива навынос (DIOT) и сегмент HoReCa (продажа пива в гостиницах, ресторанах, кафе).
Сегодня «Балтика» занимает в сегменте DIOT 20,4% на рынке России и 34% — на рынке Поволжья и Урала, что на 5,3 п. п. и 4,4 п. п. соответственно выше показателей 2016 года.
Компания заинтересована в расширении круга надежных партнеров и укреплении взаимоотношений с текущими. На Урале и в Поволжье «Балтика» работает с десятками дистрибьюторов, которые поставляют качественное пиво в торговые точки.
15 марта 35 участников, в числе которых дистрибьюторы канала разливного пива из Самары, Екатеринбурга, Омска, Тюмени, Уфы, Челябинска, Оренбурга, Ульяновска, встретились в филиале «Балтика-Самара», чтобы обсудить тренды и инновации в пивоваренной отрасли и обменяться идеями и планами дальнейшего сотрудничества. Также представители компании «Балтика» рассказали о расширении дистрибуции разливных сортов, к примеру, в сегменте HoReCa в конце прошлого года начались поставки двух импортных сортов бельгийского пива — пшеничного Grimbergen Blanche и фруктового Grimbergen Rouge.
Андрей Закревский, старший директор по продажам в дивизионе «Урал-Поволжье» пивоваренной компании «Балтика»:
"Рынок разливного пива России находится на этапе трансформации. С одной стороны это создает определенные вызовы, а с другой — открывает новые возможности, и «Балтика», как лидер рынка, должна использовать эту ситуацию для формирования наилучшего предложения для наших потребителей. В условиях агрессивной конкурентной среды одним из важнейших элементов успеха для нас является наличие сильных и проактивных партнеров, синергия с которыми позволит создать такую оферту. При этом главными приоритетами для нас остаются качество продукции и долгосрочная ответственность перед партнерами и потребителями".
Евгений Терентьев, региональный менеджер по продажам разливного пива пивоваренной компании «Балтика»:
"Балтика" заинтересована в развитии эффективных стратегических партнерств. Наша цель — следовать тенденциям рынка и поставлять на рынок продукт высочайшего качества, отвечающий запросам потребителей. Это было бы невозможно без эффективного сотрудничества с нашими дистрибьюторами, которые имеют богатый опыт работы с разливным пивом и предоставляют высокий уровень сервиса. Сильные стороны наших партнеров, с учетом специфики, особенно важны в работе с каналом HORECA, как с одним из приоритетных направлений компании «Балтика» в 2018 году".
Александр Михалеев, ООО «Стрелец»:
"С компанией «Балтика» нас связывают долгосрочные и продуктивные взаимоотношения — мы сотрудничаем более 10 лет. Кроме того, нас связывают общие цели — поставлять на рынок продукцию, отвечающую рыночным тенденциям и соответствующую требованиям безопасности и качества. Компания «Балтика», лидер пивоваренного рынка России, зарекомендовала себя как надежный партнер. Надеюсь, что подобного рода встречи с участниками рынка позволят нам совместно добиться высоких результатов".
Волга Ньюс: последние новости
Tele2 в 5 раз увеличила число базовых станций LTE в Приволжье Наблюдатель на выборах президента РФ Александр Дроботов: отличие кампании-2018 – огромное количество общественных наблюдателей Депутаты гордумы Самары выступают за повышение безопасности движения пешеходов через Красноглинское шоссе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля538
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»317
Порошенко предложили заткнуться в ответ123
Джонсон отказался пожимать руку послу России535
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки8
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение