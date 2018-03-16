Ударили финансами по культуре: районные ДК отремонтируют за счёт федерального и областного бюджетов

Районные дома культуры приведут в порядок за счет федеральных и областных бюджетов. По данным областного минкульта, сумма поддержки в этом году превысила 26,5 млн рублей. Субсидии на капитальный ремонт учреждений культуры направили в Виноградовский, Холмогорский, Верхнетоемский и Пинежский районы.

— Мы счастливы, что получили такую существенную поддержку, — рассказывает директор Луковецкого дома культуры Виктория Неверова. — Для нас наш ДК — это больше, чем просто работа. Мы своими силами стараемся делать его интересным для посетителей, но этого недостаточно. Субсидия позволит решить глобальные в наших масштабах проблемы: обновить пол, заменить окна и двери, чтобы круглый год было тепло. Значит, сможем активизировать работу с детьми, в том числе, с малышами. У нас и сейчас высокая посещаемость, а после того как пройдут ремонтные работы, жизнь в стенах нашего ДК будет кипеть. Коллектив — четыре человека — к этому готов: у нас много творческих проектов!

Как уточнили в региональном минкульте, денежную помощь получат дома культуры и их подразделения в населенных пунктах, где живут не более 50 тысяч человек. Среди них Пежемский сельский дом культуры, Павловский дом культуры, Борецкий дом культуры, Коношский дом культуры и досуга, Козьмогородский дом культуры, туристский культурно-музейный центр «Кижма», Дорогорский дом культуры, Няндомский районный центр культуры и спорта, Дом культуры поселка Сия, социально-культурный центр «Мир» Плесецкого района и Нагорский дом культуры Устьянского района.

— Благодаря федеральному и областному финансированию, поддержке губернатора Архангельской области и, конечно, глав муниципальных районов в этом году мы не только решим вопросы, связанные с текущим и капитальным ремонтом целого ряда учреждений культуры на селе и в небольших городах, но и продолжим важную работу по развитию и укреплению их материально-технической базы, — комментирует министр культуры Вероника Яничек. — Субсидии на эти цели направлены в Коряжму , Верхнетоемский, Вилегодский, Каргопольский, Коношский и другие районы Поморья.