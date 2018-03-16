Украинская зерновая ассоциация выдвинула требования к «Укрзализныце» 

Дальнейшее игнорирование их претензий ставит под угрозу экспорт зерновых культур из Украины, который оценивается в 40-45 млн т., или около $ 6-8 млрд По данным членов Ассоциации, в последнее время остро встала проблема обеспечения грузовыми вагонами под погрузку в адрес морских портов. Как отмечают в УЗА, большинство парка национального перевозчика было введено в эксплуатацию в 70-80-х гг. прошлого века и его срок эксплуатации давно закончился.
«Нам не понятно, почему ПАО УЗ не ставит своей целью использование средств от повышения тарифов за использование вагонов-зерновозов на строительство новых вагонов», — подчеркнул в ходе состоявшегося брифинга президент Ассоциации Николай Горбачев. Среди требований аграриев к УЗ он назвал проедложение обнародовать алгоритм и архив распределения вагонов-зерновозов и локомотивной тяги, увеличить инвестиции в строительство нового ПС, интенсифицировать внедрение частной тяги, которое предусмотрено договором про Ассоциацию Украины и ЕС и в целом пересмотреть процедуры проведения дерегулирования. Кроме того, аграрии требуют увеличить оборот вагонов, рассматривать распределение вагонных маршрутов с учетом способности станций и элеваторов к круглосуточной и круглогодичной работе и ряд других требований.