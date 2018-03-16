Защитник екатеринбургской телебашни пострадал «За Путина»

А его товарищи взывают к FIFA.

В ночь на 16 марта в Екатеринбурге задержали мужчину за то, что с помощью лазерной техники он спроецировал на недостроенную телебашню световую надпись «Я за Путина». Об этом «Уралинформбюро» сообщили активисты инициативной группы «Комитет по спасению телебашни».

"Его обвинили в незаконной агитации, но на самом деле он просто выразил свою гражданскую позицию, — пояснил в беседе с корреспондентом агентства член комитета Вячеслав Огнев. — Кроме того, «день тишины» (когда вступает в силу запрет на политическую агитацию — прим. ред.) наступит в ночь с пятницы на субботу. И потом, с каких пор у нас запрещено агитировать за Путина?"

По словам Огнева, художник Дмитрий уже отпущен на свободу. Адвокат, входящий в инициативную группу, оперативно приехал в участок и отстоял товарища.

Не исключено, что активиста «взяли» по указанию «сверху». По словам Огнева, именно такую версию подсказали сами полицейские в ходе кулуарной беседы с адвокатом. «Если бы не было слова „Путин“, то никто бы Дмитрия не тронул», — уверен собеседник агентства.

Череда «лазерных шоу» стартовала в ночь на 14 марта. Это совместная инициатива художников и неравнодушных граждан, которые ежедневно присылают организаторам свои варианты посланий для проекции на готовящуюся к сносу конструкцию.

Тем временем защитники башни решили подключить к ее спасению президента РФ Владимира Путина . На днях на сайте change.org появилась петиция на имя главы государства, в которой граждане просят его вмешаться и остановить снос самого известного в Екатеринбурге недостроя.

Параллельно «Комитет по спасению» направил письмо руководству Международной федерации футбола (FIFA). В нем активисты предупреждают, что снос знакового объекта накануне игр ЧМ-2018 может вызвать протестные митинги и пикеты, которые окажут негативное влияние на имидж «футбольного праздника».

Кроме того, авторы обращают внимание спортивных чиновников на возможную угрозу безопасности. «Обрушение такого грандиозного сооружения может привести к непредсказуемым и необратимым последствиям. Нет никакой гарантии, что после проведения взрывных работ башня упадет именно на подготовленную „подушку безопасности“. В этом случае могут пострадать стоящие рядом здания, могут погибнуть люди. Падение объекта колоссальной массы с огромной высоты неминуемо приведет к сейсмическому удару, вследствие чего может измениться русло реки и пострадают, вплоть до обрушения, мосты, » — предупреждают активисты комитета.

При этом в беседе с "Уралинформбюро" Вячеслав Огнев подчеркнул, что защитники башни не хотят «раскачивать лодку» и разжигать протестные настроения среди горожан.

"Мы хотим конструктивного диалога. Думаю, Козицын (владелец УГМК-Холдинга , купившего летом 2017 года башню и участок земли под ней — прим. ред.) уже сам не рад, что все так обернулось, но не отступает, потому что боится показаться слабым. Мне кажется, самый разумный выход сейчас — объявить временный мораторий на снос и посоветоваться с горожанами насчет вариантов размещения Ледовой арены", — заявил собеседник агентства.

Снос недостроенной телебашни методом «направленного обрушения», по планам УГМК, должен состояться после выборов президента РФ, намеченных на 18 марта 2018 года. На днях на башню была надета специальная защитная сетка, предохраняющая от разлета осколков. Однако 14 марта «чулок смертника» сняли — якобы для того, чтобы он «не трепался на ветру».

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