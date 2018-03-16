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Kronospan закупил дополнительную партию лесовозов «ТихвинСпецМаш»
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Kronospan закупил дополнительную партию лесовозов «ТихвинСпецМаш» 

РЖД-Партнер 15 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
Поставка подвижного состава запланирована до конца 3 квартала текущего года, первая партия из 30 лесовозов уже отгружена. Разработчик вагона-платформы модели 13-6852-02 — Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий, производитель — вагоностроительное предприятие «ТихвинСпецМаш» (обе компании входят в НПК ОВК).
Увеличенный погрузочный объем (122 м3) и повышенная грузоподъемность (74 т) платформы обеспечивают перевозку дополнительно до 10 кубов леса в каждом вагоне. Конструкция вагона позволяет уменьшить «паразитный» объем груза и предотвратить попадание его остатков в межрельсовое пространство, обеспечить сохранность груза и ускорить процедуру его осмотра на пунктах таможенного контроля. Платформа оснащена ходовой частью с повышенной осевой нагрузкой 25 тс, что позволяет значительно экономить на обслуживании вагона в течение всего срока службы (40 лет). Межремонтный пробег лесовоза составляет 800 тыс. км или 8 лет.
Напомним, по заключенному в 2017 году контракту НПК ОВК поставила в адрес Kronospan 267 платформ модели 13-6852-02. Вагоны используются для перевозки продукции компании на территории России.
Ардашер Курбаншо, генеральный директор Kronospan в России, прокомментировал новую сделку: «Текущая рыночная ситуация характеризуется дефицитом подвижного состава для перевозки лесных грузов. Это приводит к неконтролируемому росту ставок и отсутствию уверенности в обеспечении вагонами. Своевременная поставка леса является критическим фактором для бизнес-модели нашего холдинга. В такой ситуации оптимальным решением для нас стал переход от привлеченного к собственному парку вагонов. Таким образом мы обеспечиваем наше производство бесперебойной поставкой сырья, а также получаем контроль над транспортными расходами. Платформы тихвинского производства уже успешно зарекомендовали себя на рынке. Кроме того, в прошлом году мы на своем опыте проверили экономику вагона и технологию логистических операций, полученными результатами остались довольны. Планируем постепенно увеличить свой парк вагонами нового поколения. Текущая сделка с ОВК является закономерным шагом в реализации наших планов».
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