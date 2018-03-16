Отходы vs ремонт. Отразится ли резкое повышение «мусорных» тарифов на состоянии домов в Кирове?

С 1 января 2019 года Кировская область должна будет перейти на новую схему сбора и переработки мусора. В области появится один региональный оператор — организация, которая будут управлять процессом сбора, транспортировки, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Региональный оператор будет отвечать и за реализацию схемы обращения с отходами Кировской области. В ее рамках планируется строительство мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций, объектов по переработке отходов, строительство полигонов и ликвидация свалок. После завершения конкурса региональный оператор должен будет обратиться в Региональную службу по тарифам для утверждения тарифа на сбор, вывоз и утилизацию ТБО. Уже точно известно, что он вырастет в разы — платить за утилизацию мусора придется тем, кто его производит — жителям области.

«Мы все должны понимать, что вывоз и захоронение мусора — это дорогостоящая процедура, — объясняет глава администрации Кирова Илья Шульгин. — Вопрос болезненный. И мы должны сделать переход на новые тарифы плавным. Иначе мы вечно будем находиться в той ситуации, в которой сегодня находимся: у нас будут возникать стихийные свалки на остановках, в оврагах, за городом. Наша задача для населения: произвести широкую разъяснительную работу и максимально смягчать переход на новые тарифы».

Но компании, занимающиеся вывозом отходов, Илью Шульгина, похоже, не услышали. В конце прошлого года в «САХ» сообщили, что услуги по захоронению мусора для управляющих компаний с июля подорожают в 14 раз. Если в декабре УК платили за утилизацию твердых коммунальных отходов 19 рублей за кубометр, то с 1 июля 2018 года цена вырастет до 261 рубля. Муниципальный «Куприт» тоже не остался в стороне и с 1 января 2018 года поднял расценки почти в три раза — с 88 рублей до 235. Одновременно повысили стоимость своих услуг компании «Интехсервис», «Жилкомфорт» и «КДУ-3» — практически до 300 рублей за кубометр.

Впрочем, кировчан чиновники не обманули. Хотя с 1 января стоимость вывоза и утилизации твёедых коммунальных отходов для управляющих компаний резко выросла, горожане на своем кармане это не прочувствовали. По крайней мере, пока. Плата за вывоз отходов была включена в строку «Текущее содержание общедомового имущества», которая может быть изменена только путем голосования собственников. Стоит ли говорить, что практически никто из жильцов добровольно не даст на это согласия.

Эксперты предупреждали, что новая система оплаты скоро создаст проблемы — так и произошло. На февральском заседании Общественной палаты Кировской области представители нескольких управляющих компаний Кирова рассказали, к чему может привести резкое повышение тарифов. Главы «Октябрьской управляющей компании» и «УК 25-плюс» пожаловались, что повышение тарифа на вывоз твердых бытовых отходов со стороны спецорганизаций заставляет их выбирать между оплатой вывоза мусора и содержанием дома. Директор «Октябрьской управляющей компании» Елена Гаранина заявила, что провела уже 12 собраний с собственниками домов, и все они отказываются от текущего ремонта в пользу вывоза мусора. Это, отметила глава УК, может привести к ухудшению состояния жилого фонда.

Иначе говоря, после оплаты услуг «мусорщиков» счета компании становятся практически пустыми. И ситуация, скорее всего, ухудшится летом, когда «САХ», обслуживающий большую часть домов Кирова, все-таки повысит тарифы в 14 раз. При этом большинство кировчан не готово к повышению тарифа на вывоз ТБО и соразмерному увеличению тарифа на содержание и ремонт жилья. То есть когда им предлагают выбирать между увеличением платы и дырявой кровлей они, как они ни парадоксально, выбирают второй вариант.

Чиновники не раз сетовали, что кировчане не привыкли платить за вывоз мусора — экономные жители частного сектора живут без договоров с коммунальщиками и периодически складируют мусор, например, на остановках общественного транспорта, уповая на то, что мэрия вывезет отходы на свой счет. Жители многоэтажек доплачивать за мусор тоже не хотят — многим и имеющиеся счета кажутся непомерными. Буквально на днях в кировских пабликах жители массово жаловались на выросшие счета за коммуналку, достигающие десяти тысяч рублей за однокомнатную квартиру.

Представители организаций по вывозу ТБО — компаний «САХ» и «Куприт» дали понять, что трудности управляющих компаний их не волнуют. И предложили активнее работать с жильцами, которые отказываются доплачивать «управляшкам» за вывоз мусора. УК, считают «мусорщики», должны донести до кировчан мысль, что за вывоз отходов должен платить тот, кто их производит.

«Куприт» объяснил повышение тарифов выросшими затратами на перевозку ТБО из-за подорожания топлива. Представители «САХ» ссылаются на то, что им нужно выплачивать кредит, взятый на строительство полигона в Осинцах. Общая стоимость строительства полигона составляет почти 900 млн рублей. На проведение работ «Спецавтохозяйству» пришлось брать в кредит в банке. Как отмечает директор «Центрального полигона» Александр Хорошавцев, ни одной копейки бюджетных денег на возведение полигона не потрачено — за все платил «САХ», но принесет ли объект прибыль, точно неизвестно.

«Суммы очень большие, все они будут заложены в тарифы для населения. Нас самих эта сумма пугает. Я ведь такой же житель, как и вы, — говорит Хорошавцев. — Тарифы на сегодняшний день по региональному оператору еще не утвердили. Однако когда мы слышим предварительные тарифы на совещаниях, мы понимаем, что он убыточен. И мы не знаем, как будем здесь захоранивать. Мы за каждую цифру сегодня бьемся. Это и мусоросортировочные станции, и мусоропрегрузочные станции, и техника, и объекты нового уровня. Мы должны платить за мусор, который образовываем».

«Повышение стоимости ложится на плечи управляющих компаний, ведь жители не хотят голосовать за повышение сумм в платежках, — говорит общественный активист Валерий Семенищев. — «Управляшки» просят этот вопрос как-то урегулировать до 1 января 2019 года, когда услуга вывоза мусора перейдет в разряд коммунальных и автоматически будет включена в платежку. Тогда отвечать за сбор денег будет уже регоператор. «САХ», «Куприт», Интехсервис» одновременно подняли расценки, и мы обратились в УФАС, но так и не получили заключения. В последний раз срок ответа перенесли на 22 марта, потому что «САХ» не предоставляет документы, необходимые для экспертизы».

В региональной службе уже дали понять, что на процесс повлиять не могут. Тариф состоит из регулируемой части, рост которой произойдет в июле 2018 года из-за включения в нее части платы за негативное воздействие на окружающую среду, и нерегулируемой. Вторая часть увеличивается коммерческими организациями по своему усмотрению и не может контролироваться службой.

Эксперты считают, что при сохранении существующей системы оплаты до конца есть два варианта развития событий. Первый — мусор будут вывозить реже, и Киров рискует превратиться в одну большую свалку. Такой случай уже был — «САХ» убрал контейнеры с придомовых территорий, когда «УК Октябрьского района» накопила долги, и город погряз в собственных отходах. Второй — состояние домов резко ухудшится, и это может вызвать разного рода коммунальные аварии и ЧП. Все сходятся в том, что решения о столь резком повышении тарифов целесообразно было бы принимать с января 2019 года, когда вывоз отходов переходит в число коммунальных услуг.

В Общественной палаты Кировской области пообещали решить вопрос путем переговоров с администрацией города Кирова. В частности, чиновникам порекомендуют в ближайшее время принять муниципальный тариф на содержание и ремонт жилья. Это, заявили в ОПКО, позволит снять с управляющих компаний дополнительную финансовую нагрузку на проведение мероприятий по вывозу и захоронению ТБО. Однако муниципальный тариф касается лишь небольшого процента домов в Кирове, так что полностью проблему все равно не решит. Судя по всему, говорят эксперты, единственным выходом из положения для управляющих компаний все же является работа с жильцами, которым с начала 2019 года все равно придется платить за вывоз и переработку отходов.

Фото: onf.ru