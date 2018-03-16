В Якутии продолжается «золотая лихорадка» 

Золотая лихорадка захлестнула Россию: жители регионов активно интересуются билетами в Якутск. Накануне там с неба посыпались золотые слитки. Драгоценный груз выпал из самолета прямо в полете, когда сорвало створку грузового люка. В итоге окрестные поля оказались усеяны брусками из сплава золота и серебра. Всего с борта вывалилось девять тонн драгметаллов. Местные жители бросились перекапывать золотоносный снег. Присоединиться к ним пожелали и прочие россияне. В соцсетях публикуются видео, на которых видно, как по заснеженным участкам в районе аэропорта бродят люди в поисках драгоценностей, некоторые обследуют территорию на машинах. Однако в московском представительстве канадской компании, которой принадлежат выпавшие слитки, заявили все упавшее золото собрали и поместили на хранение.