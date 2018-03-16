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Обвиненный в изнасиловании режиссер Марк Розовский планирует судиться со своей студенткой
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Обвиненный в изнасиловании режиссер Марк Розовский планирует судиться со своей студенткой 

РИА «ФедералПресс» 15 часов назад
Марк Розовский рассказал в интервью порталу «Собеседник», он подумывает подать в суд на свою бывшую ученицу за клевету. «Я муссировать эту тему не собираюсь. Я сейчас не собираюсь идти в суд, в будущем — возможно. Надо советоваться с адвокатами, потому что состав преступления тут есть, но я просто пока не хочу вздымать грязь», — прокомментировал ситуацию режиссер. По словам адвокатов, у Абаскулиевой нет шансов выиграть суд, так как срок давности по привлечению к ответственности давно истек.
«ФедералПресс» сообщал, что актриса и певица Фатима Абаскулиева обвинила режиссера Марка Розовского в совращении и изнасиловании, которое произошло 12 лет назад.
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