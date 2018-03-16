18-летняя вдова успешно нашлась в Новосибирске

«Найдена! Жива! Спасибо всем за актуальные свидетельства, репосты и помощь в поиске», — говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт».

Мария Е. ушла из дома, расположенного в Дзержинском районе Новосибирска , 2 марта. С тех пор о ней ничего не было известно. Спустя две недели в ее поисках задействовали средства массовой информации.

«Девушка, возможно, находится в состоянии депрессии, потому что в январе она вышла замуж, а в феврале муж погиб. Об исчезновении заявила ее бабушка, с которой она проживала», — рассказывали волонтеры.

Отмечалось, что рост Марии — 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серо-голубые, волосы темно-русые. В день пропажи была одета в черный пуховик с мехом на капюшоне, красную шапку, красно-коричневые джинсы, обута в белые полусапожки.

В конце декабря прошлого года в Новосибирске была распространена информация о розыске 19-летней инстаграмщицы. Впоследствии тело девушки обнаружили в бауле, брошенном в лесном массиве около пляжа «Бумеранг». Перед убийством злоумышленники долго насиловали жертву.