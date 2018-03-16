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Кадыров учредил грант для НКО
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Кадыров учредил грант для НКО 

«Это Кавказ» 15 часов назад
В Чечне учредили грант имени глава региона Рамзана Кадырова. на грант в размере трех миллионов рублей могут рассчитывать НКО, которые занимаются социальными и общественно-политическими проектами.
В Чечне зарегистрировано 613 некоммерческих организаций. Из них 343 — общественные объединения, 224 — некоммерческие организации. «При непосредственной поддержке руководства республики работает ряд общественных объединений, среди которых наибольшую известность своей благотворительной деятельностью приобрел Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, чья помощь нуждающимся распространилась на территории всей нашей страны, а также за её пределами», — сообщил руководитель администрации главы региона Абдулкахир Израйилов. Его слова передаются на сайте главы и правительства Чечни.
Он также отметил, что чеченские НКО часто становятся победителями различных грантовых конкурсов. По итогам 2017 года 12 организаций выиграли гранты на сумму более 23 миллионов рублей.
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