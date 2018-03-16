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АКИТ предложила рассмотреть вопрос продажи в интернете рецептурных лекарственных препаратов
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АКИТ предложила рассмотреть вопрос продажи в интернете рецептурных лекарственных препаратов 

Rambler News Service 15 часов назад
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направило письмо вице-премьеру Ольге Голодец с предложением рассмотреть вопрос свободной продажи рецептурных лекарственных средств через интернет, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.
В письме исполнительный директор АКИТ Артем Соколов отмечает, что граждане прибегают к интернету как раз именно в поисках рецептурных препаратов.
В АКИТ также подчеркивают, что база для будущего контроля за реализацией рецептурных препаратов в интернет уже создана, в частности, в ряде субъектов России уже функционируют электронные рецепты — аптеки прикрепляются к поликлинике, а во всех организациях образуется единая система учета. Таким образом, врачи могут выписывать рецепты, которые становятся доступны аптекам.
С начала 2017 года стало обязательным использование онлайн-касс в интернете, в результате чего продаваемая продукция стала подконтрольной, а с 1 января 2020 года все лекарственные препараты должны будут маркироваться.
В связи с этим АКИТ предлагает правительству рассмотреть вопрос о легализации дистанционной продажи рецептурных лекарственных препаратов с 1 января 2020 года с обязательным наличием у покупателя электронного рецепта.
В аппарате Ольги Голодец изданию сообщили, что письмо будет рассмотрено в установленном порядке. Минздрав не ответил на запрос издания.
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