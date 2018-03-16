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Югорчанка стала участницей проекта «Лица России. XXI век»
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Югорчанка стала участницей проекта «Лица России. XXI век» 

АиФ Югра 15 часов назад
Фото: АиФ Югра
Певица из Лянтора Вера Кондратьева стала одной из 40 героев книги «Лица России. XXI век». Югорчанка попала в проект по решению экспертного совета.
40 героев книги — это россияне от 20 до 40 лет, вносящие большой вклад в развитие своей национальной общины и России в целом. Лейтмотив материалов — повествование о том, как судьба и история человека отражается в истории нашей страны, сообщает Департамент культуры Югры.
Вера Кондратьева живет и работает в Лянторе, в культурно-спортивном комплексе «Юбилейный». Девушка происходит из знаменитого хантыйского рода Песиковых. Вера является активной участницей фольклорно-этнографического ансамбля «Пинэли» («Пимочка»), поет в этно-рок-группе «Тень эмигранта». Занимается работой по сохранению народных традиций — председатель общественной организации хантыйской культуры в городе Лянторе «Мамехем» («Моя земля»), с и председатель Лянторского городского отделения общественной организации «Спасение Югры».
Отметим, что проект «Лица России» направлен на развитие гражданского общества и поддержан грантом Президента РФ. В 2015 году подобный проект уже был издан. Тогда в книгу попали 37 представителей разных этносов.
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