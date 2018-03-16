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В Ясеневе пройдет квест на знание района
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В Ясеневе пройдет квест на знание района 

Ясенево 15 часов назад
Фото: Ясенево
Бесплатный мобильный квест под названием «Вдохновение Ясенево», который проводит культурный центр «Вдохновение», стартует с 31 марта. Для участия в игре потребуется только лишь наличие мобильного телефона.
Цель проекта — познакомить всех желающих с историей района Ясенево и его архитектурных памятников, о которых могут не знать даже коренные жители района, а также заставить горожан по-новому взглянуть на привычные улицы и парки.
Квест будет проходить в течение 2-3 часов — по мнению его организаторов, этого времени с лихвой хватит на то, чтобы не только досконально изучить район Ясенево, но и посетить его главные достопримечательности. Маршрут начнется с усадьбы Узкое, после чего игроки смогут последовательно познакомиться также с усадьбами Ясенево и Малое Голубино, увидеть исторические пруды и зелень Битцевского парка, проспекты, улицы и бульвары, а также памятники морякам и представителю Юго-Восточной Азии. Также участники квеста получат возможность прочувствовать оригинальную архитектурно-планировочную концепцию района и разгадать загадки, связанные с культурным центром «Вдохновение» на Литовском бульваре.
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