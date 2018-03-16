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Лучшему оленеводческому и рыбодобывающему предприятиям дадут гранты. Половину — можно на зарплаты
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Лучшему оленеводческому и рыбодобывающему предприятиям дадут гранты. Половину — можно на зарплаты 

ИА Север-Пресс 15 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
Департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО объявил конкурс на предоставление грантов губернатора автономного округа.
По итогам конкурса будет присуждено два гранта размером 2,5 млн рублей каждый — лучшему оленеводческому предприятию и организации рыбной отрасли. Заявки от участников будут приниматься в департаменте до 17 апреля.
Оленеводческие предприятия оценят по ряду критериев, среди которых — количество реализованной продукции, выручка от реализации, деловой выход телят, объем реализованной продукции, на которую не предоставлена государственная поддержка, и другие. Победителя в рыбной отрасли также выберут по нескольким показателям, в их числе — производительность труда, то есть, количество рыбы, пойманной одним рыбаком, выполнение плановых показателей, количество реализованной продукции и полученная выручка, — сообщили в профильном департаменте.
Отметим, гранты губернатора присуждаются сельскохозяйственным предприятиям округа, начиная с 2011 года — за это время их было выдано на общую сумму более 30 млн рублей. По закону 50 процентов от размера гранта можно потратить на зарплаты работникам, 50 процентов на развитие производства. В 2017 году обладателем гранта по северному оленеводству стало предприятие «Ярсалинское», в номинации «рыбное хозяйство» победил Горковский рыбозавод.
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