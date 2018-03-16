Неверов: Крым имеет потенциал войти в число передовых регионов

Сергей Неверов. Крым имеет потенциал войти в число передовых российских регионов, заявил журналистам заместитель председателя Госдумы

«Крым должен войти в число передовых, самых успешных российских регионов. Вместе с профильными ведомствами, вместе с экспертами мы продолжаем обсуждать законодательные решения, необходимые для экономического, культурного, социального прогресса полуострова», — сказал парламентарий.