Неверов: Крым имеет потенциал войти в число передовых регионов 

Крым имеет потенциал войти в число передовых российских регионов, заявил журналистам заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов.
«Крым должен войти в число передовых, самых успешных российских регионов. Вместе с профильными ведомствами, вместе с экспертами мы продолжаем обсуждать законодательные решения, необходимые для экономического, культурного, социального прогресса полуострова», — сказал парламентарий.
Он отметил, что сегодня на полуострове строятся и ремонтируются дороги, мосты, приводится в порядок коммунальное хозяйство, медучреждения реконструируются и оснащаются новейшим оборудованием. В мае 2016 года на полную мощность заработал энергомост, соединивший энергосистему Крыма с единой энергосистемой России. Увеличился бюджет Крыма, растет объем инвестиций в регион. Выросли пенсии и зарплаты работников бюджетного сектора, население полуострова получило гарантии социальной защиты, предусмотренные законодательством нашей страны.