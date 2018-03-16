Более 150 коммерческих перевозчиков Подмосковья внедрят опцию бесконтактной оплаты до конца года 

Вслед за ГУП МО «Мострансавто» до конца года все коммерческие перевозчики Московской области должны ввести опцию по бесконтактной оплате проезда. На сегодня в регионе работает 155 коммерческих перевозчиков, сообщили Агентству городских новостей в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Московской области 155 коммерческих перевозчиков, парк которых насчитывает 4 тыс. 946 автобусов. Все они до конца года должны будут подключить сервис оплаты по банковским картам», — сообщили в пресс-службе.
Ранее опцию по бесконтактной оплате проезда с использованием банковских карт или гаджетов с системой NFC (смартфоны, умные часы, планшет) презентовало «Мострансавто». Перевозчик оснастил соответствующим оборудованием весь автобусный парк — более 4,5 тыс. единиц подвижного состава на 1,2 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутах. Экономия при оплате проезда по новой опции составит 30% (32,92 руб.) по сравнению с оплатой наличными (48 руб.). Аналогичную скидку на маршрутах, обслуживаемых по регулируемым тарифам, предоставят и коммерческие перевозчики.
«Формирование стоимости проезда, а также предоставление скидок и льгот, при проезде по маршрутам, обслуживаемым по нерегулируемым тарифам, относится к компетенции транспортных организаций. Таким образом, коммерческие перевозчики самостоятельно определяют размер предоставляемых скидок при оплате проезда едиными транспортными картами, банковскими картами и иными средствами платежа. Ежедневно более 1,6 тыс. пассажиров оплачивают проезд с помощью банковских карт», — пояснили в министерстве.
В пресс-службе также отметили, будет продолжена работа по контролю за качеством обслуживания пассажиров коммерческими организациями.
«Рейтинг перевозчиков в Московской области формируется ежеквартально. Очередной будет подготовлен по итогам I квартала 2018 г. Ознакомиться с ним можно будет на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области», — заключили в министерстве.