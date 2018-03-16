«ЯСЕГОДНЯ» за здоровый образ жизни в компаниях

Увлечение спортом в нашей стране переживает небывалую популярность. Почему бы не использовать этот факт для укрепления корпоративных ценностей, лояльности сотрудников к компании? О том, как это можно сделать, порталу HR-tv.ru рассказал Максим Пичевский, директор по продукту «ЯСЕГОДНЯ».

Проект претендует на бизнес-премию WOW!HR в номинации ­Digital Solutions.

Суть проекта

ЯСЕГОДНЯ — это веб-платформа для организации фитнес-марафонов в корпоративном сегменте. Алгоритм действий очень простой: HR-отдел крупной компании (от 500 человек в штате) заказывает нам организацию и проведение фитнес-марафона.

Со своей стороны мы полностью брендируем продукт под гадлайны клиента, разрабатываем концепцию и позиционирование марафона внутри компании, интегрируем контент в жизнь компании (праздники, какие значимые даты для компании). Мы адаптируем стиль общения и подачи материала под специфику общения внутри каждой конкретной компании. После чего марафон стартует и идет по четко прописанному плану.

На финишной прямой подключаются HR-отдел и руководство компании-заказчика, они поздравляют и награждают лучших из лучших.

В среднем одна компании заказывает проведение 3-4 марафонов в год длительностью 28 дней. Наш продукт решает очень важные задачи: предлагает необычный, нестандартный формат тимбилдинга, приобщает к спорту, полезным привычкам в формате соревнований. Все это благоприятно работает на уровень лояльности сотрудников и корпоративную культуру в целом. Проект решает задачу объедения сотрудников, особенно это актуально для компаний с разветвленной структурой и региональными представительствами.

Как возникла потребность

Изначально проект задумывался как платформа для b2c сегмента, мы постарались учесть минусы и плюсы аналогичных проектов на рынке и в процессе развития ЯСЕГОДНЯ прошли несколько итераций: как b2c проект, как проект-партнер для крупных брендов, как платформа для b2b сектора, где заказчиками являются HR-подразделения.

Изначально мы хотели предоставить удобный инструментарий в очень модной сегодня ЗОЖ-тематике, который был бы интересен крупным компаниям и понятен обычным пользователям, сотрудникам.

Ход проекта

Информационные технологии в качестве основного инструментария для реализации проекта были выбраны не случайно. Мы основывались на нашем многолетнем опыте реализации интернет-журнала Birdy Magazine.

ЯСЕГОДНЯ был реализован на базе и силами рекламного агентства, которое успешно работает в области дизайна, упаковки и веб-разработки с 1998 года. В части визуализации мы работали с известной международной командой.

Первая реакция

Сам формат проекта был положительно воспринят аудиторией крупных компаний, как в России , так и за ее пределами. К примеру, более половины сотрудников одного российского сотового оператора приняло участие в марафоне проводимого для них. Отклик превзошел все наши ожидания и ожидания коллег из HR-отдела.

Трудности

Основные трудности возникали при интеграции платформы в компанию клиента. Нам нужно адаптировать проект под стандарты заказчиков в части коммуникаций с сотрудниками (обращения на «ты» или «вы», возможность использовать шутки, хайповые темы, мемы, коубы и т.д.)

Самое важное попасть в целевую аудиторию и адаптировать проект как под гендерные признаки (пол, возврат, социальный статус), при этом показать сотрудникам, что проект не оторван от жизни самой компании.

Результаты

С каждым новым клиентом мы получаем бесценный опыт, что позволяет достаточно быстро адаптировать и внедрять продукт в социальную структуру конкретного бренда. К примеру, работая с провайдером сотовой связи, мы научились общаться с персоналом, средний возраст которого составляет 22-25 лет, а сотрудничая с международной компанией, занимающейся обслуживанием АЭС и ГЭС, получили опыт общения и мотивации сотрудников с возрастной планкой в 45-50 лет. По сути, это две совершенно разные реализации.

В целом, благодаря нашему проекту сотрудники компаний начинают больше интересоваться спортом, сокращается заболеваемость сотрудников в зимний период, и, как следствие, сокращаются затраты на ДМС.

В 2017 году нам удалось провести 9 сезонов в 5 компаниях. Более 12 500 сотрудников приняли участие в организованных для них марафонах. В 2018 году планируем удвоить количество проводимых сезонов.

Фото Pixabay

«ЯСЕГОДНЯ» презентует свой проект на конференции WOW!HR2018, которая пройдет 26 марта 2018 года.

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