Рейтинг медиаактивности компаний Краснодарского края. Февраль-2018

О рейтинге

«ФедералПресс» продолжает публикацию рейтингов крупнейших компаний Краснодарского края , который учитывает количество публикаций о важнейших предприятиях, влияющих на экономику и развитие региона (по данным интернет-базы «Яндекс. Новости»), появившихся в СМИ за последний месяц. В исследование вошли более пятидесяти компаний, набравших наибольшее количество упоминаний.

Сообщалось также, что Галицкий в освободившееся время планирует сосредоточиться на футбольном клубе «Краснодар» и развитии детско-юношеского футбола, а группа ВТБ предполагает вывести сети магазинов на качественно новый уровень развития. Эксперты дали прогнозы о том, что будет с ретейлером. Участники рынка в ходе форума Food Business Russia 2018 назвали уход Галицкого «концом креатива», сообщили о сокращении инвестиционной программы и уменьшении числа новых магазинов, а также выдвинули гипотезы о возможных негативных последствиях для торговой сети.

Крупнейший в России производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо» купил в Краснодарском крае 842 га под высадку виноградников. Сумма сделки составила 268 млн рублей. Это приобретение позволило компании в 1,5 раза увеличить площадь своих земель. В перспективе пяти лет она рассчитывает снизить долю импортного сырья при производстве вин с 80% до 50%.

Первые саженцы винограда на купленных у «Раевской» землях будут высажены в 2018–2019 годах, а первый урожай с них будет собран не ранее 2021 года. Также «Абрау-Дюрсо» представил новую коллекцию игристых вин. Коллекция Victor Dravigny названа в честь известного французского шампаниста, который руководил производством игристого вина в «Абрау-Дюрсо» с 1905 по 1919 год.

Около 500 тыс. туристов в год посещают завод игристых вин «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на сессии «Лучшие практики социально-экономического развития» в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

3. «Кубаньэнерго» — 199 (58)

Стало известно, что «Кубаньэнерго» инвестировало 9 млрд рублей в энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил журналистам на Российском инвестфоруме-2018 в Сочи генеральный директор компании Александр Гаврилов. СМИ писали, что в минувшем году введено 378 мегавольт-ампер трансформаторной мощности, построено 880 километров новых линий электропередач. Там же он пообещал, что «Кубаньэнерго» перейдет в новую технологическую эру к 2030 году. В рамках программы инновационного развития «Кубаньэнерго» намерено запустить в работу цифровую подстанцию на базе существующей подстанции в Туапсе . Проект рассчитан до 2020 года.

Сообщалось, что команда «Кубаньэнерго» участвует в соревнованиях профмастерства в Нижнем Новгороде. А еще «Кубаньэнерго» отремонтировало 56 трансформаторных подстанций в адыгейском энергорайоне.

Также Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство «Транснефти» о покупке доли в Новороссийском морском торговом порту В «Сумме» подтвердили, что им поступило «хорошее предложение», которое сейчас обсуждается.

5. Всероссийский детский центр «Орленок» — 88 (55)

Студия Лебедева провела редизайн логотипа «Орленка» — в основе лого традиционный орлятский мальчик. Логотип и айдентика выполнены в золотом цвете. В студии отмечают, что цветовое решение объясняется акцентом на то, какие «золотые» дети приезжают в «Орленок» (сейчас путевками в ВДЦ награждают отличников и победителей различных конкурсов).

Кроме того, Центр подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) и ВДЦ «Орленок» запустили образовательный проект для детей, которые хотят научиться пилотировать подводные аппараты и реставрировать поднятые с глубины артефакты. СМИ писали, что в Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае завершилась тематическая смена «3D-технологии и инжиниринг», в ней участвовали талантливые дети из 34 регионов России.

6. Всероссийский детский центр «Смена» — 64 (66)

В феврале во Всероссийском детском центре «Смена» стартовали пять образовательных программ: профориентационная смена «Город мастеров», «Зимняя детская КиноАкадемия», «С уверенностью в будущее», образовательный проект «Я — Гражданин!» и «Волонтер». Сообщалось, что в лагере подвели итоги предыдущих четырех образовательных программ — 900 участников из 48 регионов России отлично проявили свои способности и показали блестящие результаты.

Кроме того, стало известно, что в «Смене» начнут работу международные образовательные программы. В центре обсудили организацию международной встречи детей из России и Германии

7. «Девеломпент-Юг» — 19 (4)

Крупнейший застройщик Юга России — корпорация «Девелопмент-Юг» — заявил о двух новых проектах в Краснодаре , старт которых планируется в 2018 году. Компания планирует увеличить продажи недвижимости до 500 тыс. кв. метров в год. Один из них — запуск нового объекта по улице Ангарской в районе гипермаркета «Лента» в Краснодаре. Это будет «умный» дом клубного типа с собственным парком, охраняемой территорией и парковкой на 250 автомобилей. Работа над объектом стартует с 1 мая. Еще один проект — реконструкция жилого дома по улице Московской и 40 лет Победы в Краснодаре.

«Медуза» выпустила репортаж о том, как в Усть-Лабинском районе Краснодарского края создавался культ Олега Дерипаски . А на инвестиционном форуме в Сочи глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко рассказал об инвестиционной привлекательности муниципалитета и отношениях с Олегом Дерипаской.

Сообщалось также, что агрохолдинг «Кубань», один из крупнейших агробизнесов юга России, входящий в состав группы «Базовый Элемент» Олега Дерипаски, привлечет научные организации и российских ученых к внедрению инноваций в своей деятельности.

9. «Агрокомплекс» им Н. И. Ткачева — 18 (10)

Фирма «Агрокомплекс им. Н. Ткачева» обратилась в арбитражный суд Краснодарского края с иском о защите деловой репутации. Компания увидела в видеоролике угрозу репутации и обжаловала в апелляционной инстанции отказ кубанского суда рассмотреть иск с требованием удалить видео из популярной группы в соцсети. В декабре 2017 года в группе «Жесть Краснодара и края» было выложено видео, где несколько женщин обсуждают качество творога «Агрокомплекса им. Н. Ткачева». На видео также была показана вскрытая упаковка с клейкой массой. Судебное заседание назначено в 15-м арбитражном апелляционном суде на 1 марта.

Кроме того, «Агрокомплекс им. Ткачева» отказался от участия в проекте строительства Мордовского сахарного завода. Источники издания говорят, что «Агрокомплекс» выходит из проекта строительства завода, т.к. «актив был навязан» и не интересует агрохолдинг. По мнению участников рынка, предприятие изначально проектировалось с множеством ошибок, поэтому для его запуска пришлось бы инвестировать значительные средства в переоборудование площадки под собственные нужды.

10. «Кубань-вино» — 18 (15)

Сообщалось, что по итогам дегустационного конкурса винного гида «Продэкспо-2018» компания «Кубань-Вино» получила девять медалей. А еще лимитированную серию «Крым-Тамань» от «Кубань-Вино» презентовали на заседании общественного совета проекта «Крымский мост».