Рейтинг медиаактивности компаний Краснодарского края. Февраль-2018 

О рейтинге
«ФедералПресс» продолжает публикацию рейтингов крупнейших компаний Краснодарского края, который учитывает количество публикаций о важнейших предприятиях, влияющих на экономику и развитие региона (по данным интернет-базы «Яндекс. Новости»), появившихся в СМИ за последний месяц. В исследование вошли более пятидесяти компаний, набравших наибольшее количество упоминаний.
1. Сеть «Магнит» — 1 101 (557)
Российский госбанк ВТБ купил у Сергея Галицкого 29,1% акций розничной сети «Магнит» за 138 млрд рублей и станет крупнейшим акционером компании, писали в СМИ в феврале. Соглашение об этом подписано на инвестиционном форуме в Сочи. ФАС сделку одобрила и в итоге группа ВТБ стала крупнейшим акционером «Магнита», который располагает самой разветвленной сетью продуктовых и промтоварных магазинов в России. Галицкий также покинул пост генерального директора компании. Совет директоров утвердил смену руководства, новым гендиректором станет Хачатур Помбухчан, финансовый директор сети. После объявление сделки стоимость акций «Магнита» на Московской бирже упала.
Сообщалось также, что Галицкий в освободившееся время планирует сосредоточиться на футбольном клубе «Краснодар» и развитии детско-юношеского футбола, а группа ВТБ предполагает вывести сети магазинов на качественно новый уровень развития. Эксперты дали прогнозы о том, что будет с ретейлером. Участники рынка в ходе форума Food Business Russia 2018 назвали уход Галицкого «концом креатива», сообщили о сокращении инвестиционной программы и уменьшении числа новых магазинов, а также выдвинули гипотезы о возможных негативных последствиях для торговой сети.
2. «Абрау-Дюрсо» — 284 (188)
Крупнейший в России производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо» купил в Краснодарском крае 842 га под высадку виноградников. Сумма сделки составила 268 млн рублей. Это приобретение позволило компании в 1,5 раза увеличить площадь своих земель. В перспективе пяти лет она рассчитывает снизить долю импортного сырья при производстве вин с 80% до 50%.
Первые саженцы винограда на купленных у «Раевской» землях будут высажены в 2018–2019 годах, а первый урожай с них будет собран не ранее 2021 года. Также «Абрау-Дюрсо» представил новую коллекцию игристых вин. Коллекция Victor Dravigny названа в честь известного французского шампаниста, который руководил производством игристого вина в «Абрау-Дюрсо» с 1905 по 1919 год.
Около 500 тыс. туристов в год посещают завод игристых вин «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на сессии «Лучшие практики социально-экономического развития» в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
3. «Кубаньэнерго» — 199 (58)
Стало известно, что «Кубаньэнерго» инвестировало 9 млрд рублей в энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил журналистам на Российском инвестфоруме-2018 в Сочи генеральный директор компании Александр Гаврилов. СМИ писали, что в минувшем году введено 378 мегавольт-ампер трансформаторной мощности, построено 880 километров новых линий электропередач. Там же он пообещал, что «Кубаньэнерго» перейдет в новую технологическую эру к 2030 году. В рамках программы инновационного развития «Кубаньэнерго» намерено запустить в работу цифровую подстанцию на базе существующей подстанции в Туапсе. Проект рассчитан до 2020 года.
Сообщалось, что команда «Кубаньэнерго» участвует в соревнованиях профмастерства в Нижнем Новгороде. А еще «Кубаньэнерго» отремонтировало 56 трансформаторных подстанций в адыгейском энергорайоне.
4. Новороссийский морской торговый порт — 104 (37)
Несколько ключевых топ-менеджеров покинули «Новороссийский морской торговый порт», сообщил Интерфакс. По словам источников агентства, НМТП покинули два члена правления — первый заместитель гендиректора Павел Соколов (пришел в 2016 году с позиции СЕО «РЖД Логистики») и руководитель коммерческой дирекции группы Андрей Гарнухин (перешел в 2014 году из группы «Уралсиб»), а также технический директор Игорь Белухин (в НМТП с перерывом с 1985 года) и директор по кадрам Константин Колесников. Напомним, что в конце прошлого года у НМТП сменился гендиректор. Пост покинул Султан Батов, на его место пришел Сергей Киреев. Один из основных акционеров НМТП, группа «Сумма» планирует выйти из капитала морского порта. Ее долю выкупает совладелец НМТП, «Транснефть».
Также Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство «Транснефти» о покупке доли в Новороссийском морском торговом порту В «Сумме» подтвердили, что им поступило «хорошее предложение», которое сейчас обсуждается.
5. Всероссийский детский центр «Орленок» — 88 (55)
Студия Лебедева провела редизайн логотипа «Орленка» — в основе лого традиционный орлятский мальчик. Логотип и айдентика выполнены в золотом цвете. В студии отмечают, что цветовое решение объясняется акцентом на то, какие «золотые» дети приезжают в «Орленок» (сейчас путевками в ВДЦ награждают отличников и победителей различных конкурсов).
Кроме того, Центр подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) и ВДЦ «Орленок» запустили образовательный проект для детей, которые хотят научиться пилотировать подводные аппараты и реставрировать поднятые с глубины артефакты. СМИ писали, что в Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае завершилась тематическая смена «3D-технологии и инжиниринг», в ней участвовали талантливые дети из 34 регионов России.
6. Всероссийский детский центр «Смена» — 64 (66)
В феврале во Всероссийском детском центре «Смена» стартовали пять образовательных программ: профориентационная смена «Город мастеров», «Зимняя детская КиноАкадемия», «С уверенностью в будущее», образовательный проект «Я — Гражданин!» и «Волонтер». Сообщалось, что в лагере подвели итоги предыдущих четырех образовательных программ — 900 участников из 48 регионов России отлично проявили свои способности и показали блестящие результаты.
Кроме того, стало известно, что в «Смене» начнут работу международные образовательные программы. В центре обсудили организацию международной встречи детей из России и Германии.
7. «Девеломпент-Юг» — 19 (4)
Крупнейший застройщик Юга России — корпорация «Девелопмент-Юг» — заявил о двух новых проектах в Краснодаре, старт которых планируется в 2018 году. Компания планирует увеличить продажи недвижимости до 500 тыс. кв. метров в год. Один из них — запуск нового объекта по улице Ангарской в районе гипермаркета «Лента» в Краснодаре. Это будет «умный» дом клубного типа с собственным парком, охраняемой территорией и парковкой на 250 автомобилей. Работа над объектом стартует с 1 мая. Еще один проект — реконструкция жилого дома по улице Московской и 40 лет Победы в Краснодаре.
8. Агрохолдинг «Кубань» — 18 (6)
«Медуза» выпустила репортаж о том, как в Усть-Лабинском районе Краснодарского края создавался культ Олега Дерипаски. А на инвестиционном форуме в Сочи глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко рассказал об инвестиционной привлекательности муниципалитета и отношениях с Олегом Дерипаской.
Сообщалось также, что агрохолдинг «Кубань», один из крупнейших агробизнесов юга России, входящий в состав группы «Базовый Элемент» Олега Дерипаски, привлечет научные организации и российских ученых к внедрению инноваций в своей деятельности.
9. «Агрокомплекс» им Н. И. Ткачева — 18 (10)
Фирма «Агрокомплекс им. Н. Ткачева» обратилась в арбитражный суд Краснодарского края с иском о защите деловой репутации. Компания увидела в видеоролике угрозу репутации и обжаловала в апелляционной инстанции отказ кубанского суда рассмотреть иск с требованием удалить видео из популярной группы в соцсети. В декабре 2017 года в группе «Жесть Краснодара и края» было выложено видео, где несколько женщин обсуждают качество творога «Агрокомплекса им. Н. Ткачева». На видео также была показана вскрытая упаковка с клейкой массой. Судебное заседание назначено в 15-м арбитражном апелляционном суде на 1 марта.
Кроме того, «Агрокомплекс им. Ткачева» отказался от участия в проекте строительства Мордовского сахарного завода. Источники издания говорят, что «Агрокомплекс» выходит из проекта строительства завода, т.к. «актив был навязан» и не интересует агрохолдинг. По мнению участников рынка, предприятие изначально проектировалось с множеством ошибок, поэтому для его запуска пришлось бы инвестировать значительные средства в переоборудование площадки под собственные нужды.
10. «Кубань-вино» — 18 (15)
Сообщалось, что по итогам дегустационного конкурса винного гида «Продэкспо-2018» компания «Кубань-Вино» получила девять медалей. А еще лимитированную серию «Крым-Тамань» от «Кубань-Вино» презентовали на заседании общественного совета проекта «Крымский мост».