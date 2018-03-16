Отсутствие происшествий и высокая явка. Как «тюменская матрешка» выбирала президента шесть лет назад

Выборы прошли, победителя все знают, поэтому сейчас не так интересно, какие результаты были у кандидатов шесть лет назад. Важнее посмотреть, как люди шли на избирательные участки. Об этом говорит заведующая кафедрой политико-правовых дисциплин Сургутского госуниверситета Надежду Ушакова:

«Единственное, что сейчас интересует исследователей, это не результат, а процент явки. И пристальное внимание уделяется тем мероприятиям, которые пройдут для повышения явки избирателей: что будет делаться, как это будет проходить и так далее. Потому что для избирательной кампании очень важен сам процент явки, он абсолютизирует итоги голосования, не оставляет сомнения в легитимности проведении тех или иных выборов».

России давно говорят о том, что электорат стал аполитичен, а «дачи важнее выборов». В эту кампанию очевиден настрой властей любыми способами расшевелить избирателя, отправить его на выборы. Но, скорее всего, в Ямало-ненецком автономном округе никакие катализаторы гражданской сознательности не понадобятся. 4 марта 2012 года явка на Ямале составила 93,43% от общего количества избирателей. Более высокий показатель среди регионов был зафиксирован только в Чечне (под сотню). На третьем месте по стране оказалась республика Тыва (93,16%).

Тюменская область тоже отметилась неплохой явкой — 79,1%. Это 11-й результат среди всех субъектов страны. В регионе проголосовало почти 830 тысяч человек из 1 миллиона 56 тысяч жителей области, включенных в списки избирателей.

Самые скромные результаты среди регионов «матрешки» были зафиксированы у Югры . Здесь явка составила 64,06% — а это чуть-чуть ниже средних российских показателей. Примечательно, что в регионе традиционно аполитичный Сургут проявил удивительную сознательность. К урнам для голосования на выборах президента России пришли 57,48% избирателей. Почему среди всех городов мы рассматриваем именно Сургут? По мнению некоторых экспертов, именно ситуация в этом городе будет отражать общероссийскую действительность.

«Очередной рекорд по явке поставит Нефтеюганский район, минимальный результат покажет Сургут. И причины этих «электоральных явлений» будут те же, что и раньше: в одном случае — способность властных административных систем к высокому уровню мобилизации населения; в другом — отсутствие таковой и наличие разнополярных экономических и политических конгломераций. Я думаю, что Сургут станет калькой средних показателей по явке и поддержки кандидатов по стране. Он будет отличаться от Москвы , не будет совпадать с Тюменью , но будет очень близок к средней температуре по России», — считает президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко.

Выборы 4 марта 2012 года в регионах «матрешки» прошли спокойно и практически без нарушений. Думается, что в этот раз ситуация должна повториться. Сейчас регионы Западной Сибири не сильно выделяются по подготовке к выборам. Пожалуй, за исключением Югры, которая отметилась сверхмасштабной краеведческой викториной. Организаторов конкурса успели обвинить в ее предвыборном характере: все дело в том, что волонтеры, которым предстоит собирать анкеты участников в день выборов президента, будут работать в тех же зданиях, где находятся избирательные участки. Но в правительстве ХМАО заявили, что проект не имеет к региональной власти никакого отношения, а призовой фонд будет формироваться вплоть до 24 числа, когда будут подведены итоги розыгрыша.

«Президентские выборы сохранили свой интерес для избирателей с точки зрения реализации своего активного избирательного права. Для одних они важны по причине чувства причастности к победе главного кандидата — этим людям попросту зазорно остаться в стороне. Для других выборы президента страны остались единственной площадкой, на которой протестный избиратель имеет возможности выступить против», — добавляет Павел Манченко.