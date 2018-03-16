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УК «Академический» назвали лучшей управляющей компанией Среднего Урала
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УК «Академический» назвали лучшей управляющей компанией Среднего Урала 

Уралинформбюро 15 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Конкурс прошел впервые.
В канун Дня работников жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области подвели итоги первого конкурса среди управляющих компаний.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального министерства энергетики и ЖКХ, за победу боролись 18 организаций — из Екатеринбурга, Сухого Лога, Полевского, Богдановича, Березовского, Кировграда, Михайловска, Кушвы, Каменска-Уральского, Новоуральска, Камышлова, Верхнего Дуброво, Ирбита, Серова и Артей.
Жюри оценивало качество услуг, предоставляемых компаниями потребителям, соблюдение прав собственников и творческий потенциал команд.
Фото: УК «Академический»
В итоге звания «Лучшая управляющая компания Свердловской области» удостоились екатеринбургская УК «Академический», управляющая компания «Сухоложская» и Полевская коммунальная компания.
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