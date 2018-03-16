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Банановый паук: тропическая напасть, которая может подстерегать нас в каждом супермаркете
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Банановый паук: тропическая напасть, которая может подстерегать нас в каждом супермаркете 

Don't Panic 15 часов назад
Фото: Don't Panic
Мы все покупаем бананы в магазинах, даже не подозревая, что рядом с ними может таиться смертельная опасность. В России зафиксировано уже два случая поимки бразильских банановых пауков — одних из самых опасных насекомых в мире.
Банановый паук занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Жертвами насекомого чаще всего становятся дети до 10 лет. Противоядие распространено в Бразилии, но в Европе найти его чрезвычайно трудно. Укус смертелен!
Бразильский странствующий паук не только ядовит, но и крайне агрессивен. Он не плетет паутины, а постоянно перемещается. Кладки яиц такой паук предпочитает делать в бананах и таким образом распространяется по всему миру.
Россия не единственная. Три месяца назад ядовитый паук остановил работу супермаркета немецкого города Бексбах. Повезло, что вовремя заметили сотрудники. А в начале весны ядовитого гостя случайно увидел в связке купленных и уже привезенных домой бананов англичанин из Ливерпуля.
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