Банановый паук: тропическая напасть, которая может подстерегать нас в каждом супермаркете

Мы все покупаем бананы в магазинах, даже не подозревая, что рядом с ними может таиться смертельная опасность. В России зафиксировано уже два случая поимки бразильских банановых пауков — одних из самых опасных насекомых в мире.

Банановый паук занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Жертвами насекомого чаще всего становятся дети до 10 лет. Противоядие распространено в Бразилии , но в Европе найти его чрезвычайно трудно. Укус смертелен!

Бразильский странствующий паук не только ядовит, но и крайне агрессивен. Он не плетет паутины, а постоянно перемещается. Кладки яиц такой паук предпочитает делать в бананах и таким образом распространяется по всему миру.