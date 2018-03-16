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Летом в красноярском зоопарке будет больше точек общепита и зон отдыха
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Летом в красноярском зоопарке будет больше точек общепита и зон отдыха 

АиФ Красноярск 16 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Жители Красноярска пожаловались, что им не хватает кафешек и зон отдыха на территории зоопарка «Роев ручей». мнение горожан было услышано, уже этим летом парк ждут большие перемены, сообщили в мэрии.
Так, по просьбам посетителей в парке откроется комната материи и ребенка. В помещении будет пеленальный столик, горячая и холодная вода, санузел. Также для мам с колясками все тротуары оборудовали удобными пандусами.
«В зоопарке появится больше лавочек и скамеек, сидя на которых, можно полюбоваться на цветы. Станет больше точек общепита, а также беседок, где можно пообедать. Не разочарует посетителей и программа — наряду с развлекательными мероприятиями запланировано много познавательных экскурсий, в ходе которых предусмотрено и контактное общение с животными», — отметили в пресс-службе «Роева ручья».
Кстати, для питомцев парка к лету отремонтировали вольеры, а для вновь прибывших обитателей модернизировали карантинный корпус, которым может похвастаться далеко не каждый зоопарк России.
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