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Башкортостан запатентовал музыкальный инструмент татар курай
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Башкортостан запатентовал музыкальный инструмент татар курай 

АиФ Казань 16 часов назад
Фото: АиФ Казань
Курай как «музыкальный инструмент башкирского народа» зарегистрирован как территориальный бренд республики.
Об этом сообщили в минкультуры республики Башкортостан. В официальном документе, выданном Роспатентом, подтверждается, что курай появился в Башкирии. Патент был присвоен 1 марта. В качестве места происхождения курая указаны два города — Уфа и Кумертау.
Республиканским центром народного творчества Башкортостана во время подготовки необходимых документов проводились дополнительные научные исследования, консультации со специалистами кураистами, было собрано большое количество архивных источников, сообщили в минкультуры.
О том, что духовой музыкальный инструмент может быть запатентован, стало известно в декабре прошлого года от сенатора от Башкирии Лилии Гумеровой. По ее словам, до этого прецедент создала Тульская область, которая зарегистрировала гармонь.
«Больше таких примеров в России нет», — пояснила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Для того, чтобы «привязать» курай к географическому названию, необходимо было получить заключение Минпромторга.
По данным башкирских коллег, в Татарстане также собирались запатентовать курай, но соседи опередили конкурентов.
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