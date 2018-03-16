Башкортостан запатентовал музыкальный инструмент татар курай

Курай как «музыкальный инструмент башкирского народа» зарегистрирован как территориальный бренд республики.

Кумертау. Об этом сообщили в минкультуры республики Башкортостан. В официальном документе, выданном Роспатентом , подтверждается, что курай появился в Башкирии . Патент был присвоен 1 марта. В качестве места происхождения курая указаны два города — Уфа

Республиканским центром народного творчества Башкортостана во время подготовки необходимых документов проводились дополнительные научные исследования, консультации со специалистами кураистами, было собрано большое количество архивных источников, сообщили в минкультуры.

О том, что духовой музыкальный инструмент может быть запатентован, стало известно в декабре прошлого года от сенатора от Башкирии Лилии Гумеровой. По ее словам, до этого прецедент создала Тульская область , которая зарегистрировала гармонь.

«Больше таких примеров в России нет», — пояснила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Для того, чтобы «привязать» курай к географическому названию, необходимо было получить заключение Минпромторга