Знаю простой способ украсть данные с вашего Mac

SONY DSCЗнаю простой способ украсть данные с вашего MaciPhone, iPad, MacBook — на всех этих устройствах у большинства из нас предостаточно реально важных данных: ценные документы, рабочие отчеты, записи успеваемости и даже банальная история посещений браузера.

Многие пытаются защитить их с помощью шифрования FileVault, паролей, Touch ID и других способов, которые просто не сработают, если вы относитесь к своей информации беспечно.

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Например, на днях парочке студентов удалось получить доступ к моим таблицам Google через Mac прямо во время лекции. Причем для этого они выбрали самый банальный способ. О нем и пообщаемся.

Отошли на минуту — потеряли данные

Уверен, вы даже не задумываетесь, что получить доступ к информации на вашем Mac проще всего, если вы хотя бы на пару минут оставили его без присмотра.

Представьте, что работаете над очередным отчетом в офисе со своими коллегами, от которых не ждете ничего плохого. Всего на минуту-две отходите сделать себе очередной кофе, а в это время кто-то исправляет пару цифр в открытом у вас документе.

Вы не замечаете этого, отправляете файл руководству и получаете выговор за ложную информацию. Пытаетесь объяснить, что кто-то успел вас подставить, но это выглядит как глупая отмазка.

В итоге, повышение по службе получаете не вы, а человек за соседним столом, который был более внимательным — причем не к своей работе, а в наблюдении за вами. Это даже может быть ваш товарищ по работе, с которым вы в конце дня обычно ходите в тренажерный зал.

Думаете, у меня паранойя? Я бы и сам воспринял эти несколько абзацев с улыбкой, если бы всего пару дней назад не столкнулся с аналогичной ситуацией.

Так меня облапошили мои же студенты

Дело было в один из прошлых вторников. В 8:00 у меня лекция по «Основам предпринимательства» в местном ВУЗе. В рамках этого предмета я рассказываю студентам, как начать строить бизнес — пытаюсь максимально просто объяснить даже самые сложные процессы.

Кроме лекций этот предмет также предполагает практические занятия, на которых ребята пишут бизнес-планы, решают тематические задачи, пытаются делать критический анализ событий, которые происходят в стране и за ее пределами.

Каждое занятие оценивается, и в сумме за семестр можно получить до 100 баллов.

Записи по успешности групп я веду в таблицах Google, которые открыты для студентов на чтение, и они могут в любой момент увидеть свою текущую оценку, % и максимум, который можно было набрать на данный момент.

Во время очередной лекции, шпаргалки по которой у меня были открыты на экране MacBook, мне пришлось всего на пару минут выйти из аудитории, чтобы ответить на срочный телефонный звонок.

Когда вернулся, услышал какой-то смех с задних парт, а в конце лекции случайно обнаружил журнал этой группы в недавно закрытых вкладках истории Chrome. Исправили пару оценок — невероятная наглость и отличный повод, чтобы задуматься.

Всегда блокируйте Mac, когда отходите

Мой пример не самый показательный, ведь я ничего не потерял. Исправил таблицу обратно через историю ее версий, но сделал выводы.

Я мог даже не заметить, что какие-то действительно важные данные изменены или пропали — при большом желании всего за пару минут можно скопировать себе пару файлов или даже поставить какой-нибудь клавиатурный шпион, который будет фиксировать все нажатия клавиш вместе с паролями.

Выход — блокировать экран Mac, если отходите от него даже на минуту.

Это можно сделать 3-мя способами:

Из системного меню Apple — быстро

Комбинацией клавиш Control + Command + Q — еще быстрее

Отдельной кнопкой на Touch Bar — проще всего

После блокировки экрана на экране Mac отображается поле для логина и пароля или выбор учетной записи со вводом кода доступа или использования Touch ID, если у вас MacBook Pro с Touch Bar.

Если тот, кто подошел к вашему компьютеру, не подсмотрел ваш пароль или не успел отрезать вам палец, получить доступ к личной информации так быстро не получится.

Я всего за пару дней привык блокировать экран своей Прошки, и иногда на автомате делаю это даже дома. Единственное, сложно переучиться после перехода на MacBook Pro без Touch Bar.

Удобнее всего здесь точно с Touch Bar Пока у меня был MacBook Pro с Touch Bar, использовал специальную кнопку блокировки экрана, которую просто вывел на расширенный Control Strip через «Системные настройки» > «Клавиатура».

Тем не менее, этот ноутбук уже отправился в сервисный центр для ремонта после приключений с HDMI, а я работаю на MacBook Pro 2017 без Touch Bar. Но и его можно за секунду заблокировать сочетанием клавиш.

Самый простой способ потерять свои данные — быть беспечным.

Неоднократно слышал, да кому нужна наша информация, мы же наркотиками не торгуем и миллионами не ворочаем — нас некому взламывать. Поверьте, есть кому — убедился в этом на личном опыте.

Нет, не предлагаю вам начинать носить шапочки из фольги — просто блокируйте свой Mac, когда оставляете его без присмотра. Тогда точно избавитесь от многих проблем.