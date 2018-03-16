Должники стали чаще жаловаться на коллекторов в суд

В 2017 году должники стали чаще обращаться в суды с исками о компенсации причиненного им морального вреда при взыскании долгов, пишет газета

"Коммерсант"

Количество таких обращений должников в суды увеличилось, а судьи стали чаще вставать на сторону должника и удовлетворять его требования, рассказал изданию гендиректор одного из коллекторских агентств.

По словам другого собеседника газеты, были случаи, когда суд удовлетворял требование о компенсации морального вреда, причиненного коллекторами, при том что регулятор — Федеральная служба судебных приставов (ФССП) — не находил нарушений в действиях взыскателей.

Раньше до судов должники, которые могли бы рассчитывать на компенсацию морального вреда коллектором, доходили в единичных случаях, поскольку надежды на положительное решение фактически не было.

"Не существовало четкой границы нарушения прав должников, например, в рамках взаимодействие — автодозвон, СМС-сообщения, встречи и прочее не регламентировались законом, — поясняет глава «Юридического бюро N1» Юлия Комбарова. — В профильном законе (230-ФЗ) прописаны правила общения с должником и то, что взыскатель обязан возместить убытки и компенсировать моральный вред, причиненный его неправомерными действиями".

За год действия закона должники разобрались в нюансах и начали пользоваться его нормами для защиты своих интересов, полагает эксперт. Крупные игроки коллекторского рынка подачу должниками исков о компенсации морального вреда не считают массовым явлением.

Впрочем, даже если иски примут массовый характер, компенсировать ущерб будут не сами коллекторы, а страховщики. Теперь для включения в реестр ФССП коллекторские агентства обязаны застраховать свою ответственность перед должником.

Сумма годового страхового покрытия составляет не менее 10 млн рублей и обеспечивает защиту имущественных интересов граждан, пострадавших в результате ошибок, допущенных коллекторами при осуществлении деятельности.