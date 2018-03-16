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В 2018 году в Курганской области 600 детей-сирот получат квартиры
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В 2018 году в Курганской области 600 детей-сирот получат квартиры 

Уральский меридиан 15 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Накануне, на заседании комитета Курганской областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике Правительство региона отчиталось о мерах, реализуемых органами государственной власти региона, по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.
В 2018 году на предоставление жилья детям-сиротам предусмотрены средства в размере 679,654 млн рублей, из них 597 млн рублей — средства областного бюджета и 82,654 млн рублей — федеральные средства. Планируется приобрести не менее 600 жилых помещений в городах Кургане и Шадринске, а также в Альменевском, Далматовском, Катайском, Куртамышском, Кетовском, Лебяжьевском, Мокроусовском, Варгашинском, Каргапольском, Белозерском, Юргамышском, Щучанском и Шатровском районах.
В 2017 году властями региона было приобретено 650 квартир для этой категории граждан. В Курганской области очередь на квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно растет на 350 человек. Ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам в области остается острой: по последним данным, в очереди на получение квартир стоят почти 2000 воспитанников детдомов. При этом купить квартиры непросто: не хватает не столько финансирования, сколько самих жилых помещений. Об этом ранее на заседании комитета рассказывал директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Михаил Герштанский.
Использовано фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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