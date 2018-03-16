ФБР и DHS США опубликовали подробную информацию о кибервторжении России

Как утверждается в опубликованном документе, это предупреждение было выпущено с целью обучения лиц, которые должны противодействовать вредоносной киберактивности. Впервые агентства публично обвинили хакеров, работающих от имени российского правительства в осуществлении «многоступенчатой кампании вторжения».

По данным спецслужб, вредоносная деятельность продолжается с марта 2016 года, а ее целью является шпионаж и сбор данных. В качестве используемых методов получения доступа к данным отдельных лиц или компаний описываются целевой фишинг и домены, используемые в атаках типа watering-hole.

Утверждается, что киберпреступники пытались обмануть потерявших бдительность сотрудников автоматизированных систем управления, заставив их загрузить вредоносные документы Word, замаскированные под резюме и приглашения.

По некоторым сообщениям, опубликованную агентствами информацию косвенно подтверждает отчет Symantec, в котором подробно описана деятельность группы киберпреступников Dragonfly. Анализ Symantec, как говорят, предоставил «дополнительную информацию» в расследовании киберпреступной деятельности России