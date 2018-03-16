Ещё
Тюменской молодежи дадут деньги на реализацию социальных проектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюменской молодежи дадут деньги на реализацию социальных проектов 

РИА «ФедералПресс» 16 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На реализацию социально значимых проектов для региона молодежные сообщества получат гранты от 20 до 200 и даже 500 тысяч рублей. Проекты должны быть реализованы до середины сентября 2018 года.
«В этом году команда организаторов грантового конкурса «Моя идея» пришла к выводу, что нужно дать возможность опытным молодежным сообществам побороться за более крупный грант. И, так как сумма грантов увеличилась, победителей в этом году стало меньше, но отобранные проекты при этом стали еще масштабнее. Награждение первой волны «Моей идеи» проходит весной, потому что у наших сообществ был запрос на реализацию весенних проектов», — говорит руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра «Моя территория» Дарья Ермакова.
Победителей выбирали по итогам очной оценки экспертного жюри, в числе которых были представители органов власти и бизнеса, специалисты социальной сферы, руководители разных направлений мультицентра «Моя территория». Они оценивали социальный эффект проектов, их результативность, механизм реализации, информационную кампанию, а также само выступление. Участвовать в специальной номинации конкурса и претендовать на гранты до 500 тысяч рублей могли сообщества в коллаборации с другими участниками конкурса — как опытными, так и новыми.
Напомним, что грантовый фонд конкурса «Моя идея» в этом году — 3,5 миллиона рублей. На первую волну конкурса заявились 162 проекта. Самое популярное направление этой волны — проекты в сфере добровольчества, образования, спорта и здорового образа жизни. Прием заявок на участие во второй волне «Моей идеи» начнется в конце апреля, сообщили в оргкомитете.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Так могут действовать только провокаторы». На Ямале «Коммунистов России» подозревают в сборе подписей от имени КПРФ Пензенские болельщики смогут добраться в Саранск во время ЧМ-2018 на пригородных поездах В Мордовии новым главой республиканского Управления Федерального казначейства назначен Александр Суконкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля539
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»320
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки10
Порошенко предложили заткнуться в ответ124
Джонсон отказался пожимать руку послу России535
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение