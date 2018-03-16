Тюменской молодежи дадут деньги на реализацию социальных проектов

На реализацию социально значимых проектов для региона молодежные сообщества получат гранты от 20 до 200 и даже 500 тысяч рублей. Проекты должны быть реализованы до середины сентября 2018 года.

«В этом году команда организаторов грантового конкурса «Моя идея» пришла к выводу, что нужно дать возможность опытным молодежным сообществам побороться за более крупный грант. И, так как сумма грантов увеличилась, победителей в этом году стало меньше, но отобранные проекты при этом стали еще масштабнее. Награждение первой волны «Моей идеи» проходит весной, потому что у наших сообществ был запрос на реализацию весенних проектов», — говорит руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра «Моя территория» Дарья Ермакова

Победителей выбирали по итогам очной оценки экспертного жюри, в числе которых были представители органов власти и бизнеса, специалисты социальной сферы, руководители разных направлений мультицентра «Моя территория». Они оценивали социальный эффект проектов, их результативность, механизм реализации, информационную кампанию, а также само выступление. Участвовать в специальной номинации конкурса и претендовать на гранты до 500 тысяч рублей могли сообщества в коллаборации с другими участниками конкурса — как опытными, так и новыми.

Напомним, что грантовый фонд конкурса «Моя идея» в этом году — 3,5 миллиона рублей. На первую волну конкурса заявились 162 проекта. Самое популярное направление этой волны — проекты в сфере добровольчества, образования, спорта и здорового образа жизни. Прием заявок на участие во второй волне «Моей идеи» начнется в конце апреля, сообщили в оргкомитете.