Дмитрий Кобылкин посетит завод по изготовлению экранопланов в Петрозаводске 

«Экранопланы это тоже один из таких дерзких проектов. Мы хотим быть пилотным регионом в реализации этого проекта. Я до сих пор задаю вопрос: летчик экраноплана — это авиатор или речник? Потому что машина двигается над водой, на определенном расстоянии невысоком. Хочу съездить в Петрозаводск и посмотреть сам, как изготавливается экраноплан, попытаться, если получиться, полетать на нем, как это работает. И будем смотреть варианты приобретения таких аппаратов. Возможен вариант покупки в лизинг, через ГТЛК. Минтранс также активно участвует в этом проекте», — заявил губернатор.
Говоря об эксплуатации самолетов Сухой Суперджет, Дмитрий Кобылкин отметил, что Ямал — якорная компания для завода-производителя.
«Нас просят во многих городах Российской Федерации, особенно, Сибирь, Дальний Восток, открывать рейсы. Рынок очень большой. Думаю, авиакомпания «Ямал» в течение десяти лет станет крупнейшим оператором в Сибири и на Дальнем Востоке по полетам», — пояснил Дмитрий Кобылкин.
Как ранее писал «ФедералПресс», на Ямале для сообщения с отдаленными поселками будут использовать экранопланы.