Чуть не лишилась пальца после маникюра жительница Бердска

Бердский суд удовлетворил иск клиентки маникюрного салона, которой занесли инфекцию после процедуры педикюра. Палец загноился, и бердчанка потребовала законной компенсации за лечение.

«Установлено, что истец посетила маникюрного мастера, который во время оказания ей услуги по маникюру и педикюру пользовалась одним и тем же инструментом. При этом по окончании одной процедуры (педикюра) и перед началом другой инструменты не были обработаны. Во время маникюра истцу была повреждена кутикула и занесена инфекция, что повлекло за собой причинение вреда», — говорится в сообщении суда.

Поскольку добровольно ответчица не согласилась возместить убытки за некачественно оказанную услугу и лечение, теперь ей придется заплатить недовольной клиентке более 34 000 рублей: 750 рублей за услугу, 354 рубля — за лечение, 20 000 рублей — компенсация морального вреда, 10 552 рубля — штраф, 3050 рублей — компенсация расходов по оплате юридических услуг.