В ДК Ленина установили специальный экран для 3D 

Фото: facebook.com/volkoffmusicstudio
В обновленном ДК Ленина в Соцгороде продолжаются работы в кинозале. Он обретает последние штрихи.
Фото: facebook.com/volkoffmusicstudio
Фото: facebook.com/volkoffmusicstudio
Фото: facebook.com/volkoffmusicstudio
В зале проведена акустическая обработка, смонтирован проектор и специальный экран для 3D. На последнем ряду будут диваны и детские кресла-груши. Их уже привезли.
Ранее сообщалось, что в ДК Ленина откроется первый муниципальный кинотеатр Казани.
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