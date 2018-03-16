Свердловский антикоррупционный комитет предложил убрать статью о клевете из УК РФ

По данным ведомства, члены комитета считают, что данную статья (128.1 УК РФ ) следует декриминализировать, так как сейчас ее часто используют для подавления публичных высказываний, изобличающих коррупцию и коррупционеров.

«Обвиняемыми по статье «Клевета» часто становятся журналисты, блогеры и общественные деятели, которые обнародуют сведения о коррумпированных должностных лицах и аффилированных им коммерческих структурах, об используемых схемах хищений бюджетных средств и личного обогащения чиновников и их семей, а также о фактах коррупционного сговора и взяточничества», — рассказал председатель комитета Леонид Андреев

Он также отмечает, что статью чаще используют как рычаг давления на журналистов, которые ставят карьеры коррумпированных чиновников под угрозу. Вместе с тем в 2011 году статью убрали из Уголовного кодекса, но в редакцию 2012 года она вернулась вновь.

Вместе с тем каждый гражданин страны может защищать свою честь и достоинство при помощи 152 стать Гражданского кодекса, в связи с чем уголовная статья не нужна.