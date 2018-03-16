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Стало известно количество опасной для здоровья рыбы на прилавках
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Стало известно количество опасной для здоровья рыбы на прилавках 

Lenta.ru 16 часов назад
Фото: Lenta.ru
Роспотребнадзор сообщил о снятии с реализации в 2017 году около шести тысяч партий рыбы и морепродуктов общим объемом более 37 тонн после проведенных проверок продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По санитарно-химическим показателям 0,4 процента проб не отвечали установленным требованиям. По микробиологическим показателям 6 процентов проб — не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. По паразитологическим показателям 1,1 процента проб рыбы и морепродуктов не соответствовали установленным требованиям», — говорится в сообщении.
При этом, как отмечается доля импортной рыбы, не соответствующей требованиям по количеству глазури (около 20 процентов), втрое превышает долю отечественной рыбы по тому же показателю.
В ведомстве порекомендовали при покупке рыбы обращать внимание на условия ее реализации, целостность упаковки, наличие информации о дате выработки, конечном сроке употребления.
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