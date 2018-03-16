Оборудование на ТЭЦ «Евраза» в Кузбассе включено после отключения

"Оборудование подстанции 220 кВ " ЗСМК " было вновь включено менее чем через полчаса после локального нарушения. Отключенные потребители подстанции полностью запитаны. Причины происшествия будут установлены", — сказали в компании.

Там добавили, что остальные объекты МЭС Сибири работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что два котлоагрегата отключились на Западно-Сибирской ТЭЦ металлургического комбината «Евраза» в Новокузнецке, из-за чего станция снизила нагрузку на четверть.

По данным Минэнерго России, причина происшествия — сбой в работе оборудования воздушной линии «ЗСМК — Опорная 3-1».

Западно-Сибирская ТЭЦ (600 МВт, 1307,5 Гкал/час) расположена в Новокузнецке на территории Западно-Сибирского металлургического комбината. Станция, введенная в строй в 1963 году, занимается производством электроэнергии и тепла. Управляющая организация — «Евразхолдинг».

Филиал «МЭС Сибири» — обособленное подразделение ПАО «ФСК ЕЭС». Основные виды деятельности — передача электроэнергии по магистральным сетям, технологическое присоединение к электосетям.