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Удмуртия в 2018 году получит более 40 млн рублей на покупку мобильных медкомплексов
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Удмуртия в 2018 году получит более 40 млн рублей на покупку мобильных медкомплексов 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ИЖЕВСК, 16 марта. /ТАСС/. Удмуртия в 2018 году получит 41,5 млн рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации на приобретение мобильных медицинских комплексов для повышения доступности медпомощи на селе. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
"Есть потребность в комплексах общей практики, но актуальны и передвижные стоматологические кабинеты, и модификации «Женское здоровье». В прошлом году в республике очень продуктивно работал проект «Онкодесант», когда специалисты-онкологи выезжали в районы для ранней диагностики заболеваний", — отметила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.
Она подчеркнула, что, какие именно комплексы будут закуплены, предстоит решить республике в диалоге с медиками. По ее словам, цена комплекса общей практики составляет около 14 млн рублей, специализированный комплекс может обойтись гораздо дороже.
В пресс-службе уточнили, что сейчас в регионе действуют два передвижных диагностических комплекса. За один выезд осматривается 150-300 человек, пациенты с выявленными патологиями направляются на дообследование или лечение.
Выезды позволяют на ранних стадиях обнаружить злокачественные новообразования, сахарный диабет, сердечно— сосудистые заболевания. В 2017 году врачи осмотрели и провели диспансеризацию 4,5 тыс. детей, проживающих в сельских районах. Диагностический комплекс для взрослых, приобретенный в конце 2017 года, позволил осмотреть около 2 тыс. человек.
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