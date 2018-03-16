Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области празднует День создания службы

Сегодня сотрудники и ветераны

подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции

отмечают профессиональный праздник — День подразделений экономической

81 год назад приказом НКВД СССР был организован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией — знаменитый ОБХСС. С тех пор ведется целенаправленная и повсеместная борьба с должностными и хозяйственными преступлениями,

надежно обеспечивается экономическая безопасность государства.

За минувший год Управлением экономической

безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской

области достигнуть хорошие результатов по декриминализации экономики

региона. Увеличилось количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений

экономической направленности, в крупном и особо крупном размере.

Достигнуты положительные результаты по выявлению экономических

преступлений в лесном и топливно-энергетическом комплексах, в жилищно-коммунальном хозяйстве, на потребительском рынке, в сфере

строительства.

Руководство и коллектив ГУ МВД России по Иркутской области поздравляют коллег с профессиональным праздником,

желают им дальнейших успехов в этой важной борьбе, профессионального

роста, хороших наставников и грамотных учеников. Здоровья, счастья,

благополучия в семьях!