Ещё
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области празднует День создания службы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области празднует День создания службы 

Хот 16 часов назад
Фото: Хот
Сегодня сотрудники и ветераны
подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции
отмечают профессиональный праздник — День подразделений экономической
безопасности органов внутренних дел Российской Федерации.
81 год назад приказом НКВД СССР был  организован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и  спекуляцией — знаменитый ОБХСС. С тех пор ведется целенаправленная и  повсеместная борьба с должностными и хозяйственными преступлениями,
надежно обеспечивается экономическая безопасность государства.
За минувший год Управлением экономической
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской
области достигнуть хорошие результатов по декриминализации экономики
региона. Увеличилось количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений
экономической направленности, в крупном и особо крупном размере.
Достигнуты положительные результаты по выявлению экономических
преступлений в лесном и топливно-энергетическом комплексах, в  жилищно-коммунальном хозяйстве, на потребительском рынке, в сфере
строительства.
Руководство и коллектив ГУ МВД России по  Иркутской области поздравляют коллег с профессиональным праздником,
желают им дальнейших успехов в этой важной борьбе, профессионального
роста, хороших наставников и грамотных учеников. Здоровья, счастья,
благополучия в семьях!
Хот: последние новости
Выполнение программы регионального фонда капитального ремонта в Иркутской области будет под постоянным контролем Правительства Приангарья и общественности В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего пенсионера Сергей Левченко: При оценке проекта стратегических инициатив развития необходимо учитывать, что получает регион с точки зрения уровня жизни населения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля539
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»322
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки10
Порошенко предложили заткнуться в ответ124
Джонсон отказался пожимать руку послу России535
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение