Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области празднует День создания службы 

Сегодня сотрудники и ветераны
подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции
отмечают профессиональный праздник — День подразделений экономической
безопасности органов внутренних дел Российской Федерации.
81 год назад приказом НКВД СССР был организован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией — знаменитый ОБХСС. С тех пор ведется целенаправленная и повсеместная борьба с должностными и хозяйственными преступлениями,
надежно обеспечивается экономическая безопасность государства.
За минувший год Управлением экономической
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской
области достигнуть хорошие результатов по декриминализации экономики
региона. Увеличилось количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений
экономической направленности, в крупном и особо крупном размере.
Достигнуты положительные результаты по выявлению экономических
преступлений в лесном и топливно-энергетическом комплексах, в жилищно-коммунальном хозяйстве, на потребительском рынке, в сфере
строительства.
Руководство и коллектив ГУ МВД России по Иркутской области поздравляют коллег с профессиональным праздником,
желают им дальнейших успехов в этой важной борьбе, профессионального
роста, хороших наставников и грамотных учеников. Здоровья, счастья,
благополучия в семьях!