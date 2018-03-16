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Болеют по-честному: зауральцы отказались от «липовых» больничных
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Болеют по-честному: зауральцы отказались от «липовых» больничных 

45.ru 16 часов назад
Фото: 45.ru
В Курганской области значительно сократилось количество «липовых больничных». Так, по данным регионального отделения Фонда социального страхования, в 2017 году специалисты организации во время экспертизы выявили всего четыре поддельных «больничных», а в этом году — ни одного. Для сравнения, за 2015-2016 год «липовые» листки нетрудоспособности своим работодателям предъявили 19 сотрудников.
— Наши специалисты за год делают около 200 выездных проверок. Они приезжают в поликлиники и проверяют правильнось и правомерность выписки больничного. Кроме того, когда сотрудник приносит работодателю больничный и у того возникают сомнения в подлинности документа, работодатель звонит в наш фонд. Мы проводим экспертизу листа нетрудоспособности. Если документ оказывается поддельным, то пособие по этому листу не выплачиваем и передаем информацию в правоохранительные органы, — сообщили порталу 45.ру в группе по связям с общественностью Курганского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Чтобы выявить подделку, достаточно внимательно ее осмотреть. Особое внимание нужно обратить на номер листка: если документ поддельный, то он не зарегистрирован в системе фонда и внести данные о нем невозможно. Определить «ненастоящий больничный» можно и по внешнему виду: часто оригиналу не соответствует ни цвет, ни размер, ни форма заполнения документа, рассказали в фонде.
Напомним, что с 1 июля 2017 года у зауральцев появилась возможность оформить листок нетрудоспособности в виде электронного документа. На сегодняшний день выдано уже более 6700 электронных «больничных». Данное нововведение полностью исключит возможность подделки листка нетрудоспособности, что позволит значительно сократить случаи страхового мошенничества. Кроме того, существенно уменьшатся расходы ФСС на печать бумажных бланков.
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