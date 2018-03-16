Ещё
Жители Рыбинска внесли свои предложения в проект благоустройства Стрелки по программе «Решаем вместе!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Рыбинска внесли свои предложения в проект благоустройства Стрелки по программе «Решаем вместе!» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 16 часов назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Рыбинске горожане активно участвуют в обсуждении эскизов благоустройства территорий в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Жители Казанского района Рыбинска оценили проект реконструкции Стрелки — места слияния Волги и Черемухи. Сейчас этот объект находится в запустении, ежегодно после субботников отсюда вывозят самосвалы мусора. А люди хотели бы видеть здесь зону отдыха с перспективой развития спортивных, туристических, рекреационных проектов.
— Мы живем в исторической части города, где зарождался Рыбинск, и это большая ответственность и честь для нас, — сказала председатель КТОС «Казанский» Инга Сидорова. — Мы готовы активно участвовать и помогать в ее благоустройстве. Стрелка может быть местом для творчества, туризма, свадебных церемоний, прогулок и отдыха. Такие возможности дает губернаторская программа «Решаем вместе!». И мы рады, что наша территория вошла в список для включения в этот проект.
Серьезную дискуссию вызвали конкретные вопросы, где разместить спортивную зону, парковки и пешеходные дорожки. В отличие от других городских территорий благоустройство на Стрелке имеет свои особенности и ограничения. Сложность объекта связана с необходимостью проведения берегоукрепления. Эта проблема должна быть решена благодаря региональной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области в 2013 — 2020 годах».
— Предусмотрено два этапа реализации проекта: работы по берегоукреплению и благоустройству, — отметила первый заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Рыбинска Юлия Соколова. — Предлагается выполнить два яруса набережной с зеленой зоной отдыха и смотровой площадкой с беседкой-ротондой.
Проектом также предусмотрены замена ограждения, асфальтирование проезда, монтаж освещения, создание парковки, системы дорожек, лестниц, установка скамеек, урн и малых архитектурных форм. Работа вместе с берегоукреплением займет несколько лет, но жители микрорайона готовы не только ждать, чтобы их красивая, но запущенная сейчас зона обрела достойный вид, но и участвовать в процессе. Они заверили, что 18 марта будут единогласно голосовать за свою казанскую Стрелку.
А накануне жители Гагаринского микрорайона в школе №44 обсуждали перспективы благоустройства зеленой зоны на улице Боткина. Эта территория также вошла в шорт-лист голосования 18 марта в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».
Проект реконструкции представили специалисты департамента архитектуры и градостроительства. По просьбе местной общественности на территории сохранили существующую хоккейную коробку и наполнили зеленую зону элементами благоустройства.
По плану, здесь должны появиться освещение, волейбольная площадка, спортивные тренажеры, детский городок, дорожки для прогулок и катания на роликах. Архитекторы обещали сохранить озеленение территории. Жители, в свою очередь, предложили поставить небольшую сцену для проведения массовых мероприятий в микрорайоне.
— Сейчас мы с вами видим красивый проект-картинку. Я думаю, за него стоит побороться, — подчеркнул депутат Ярославской областной Думы Евгений Ершов. — Все вместе мы уже добились того, что отменили стройку, которая здесь планировалась, и отстояли наше право на хорошее место отдыха в микрорайоне. Теперь нам нужно так же дружно прийти на выборы и поддержать свою территорию нашими голосами.
18 марта на всей территории области в тех же зданиях, что и избирательные участки, с 8.00 до 20.00 будут открыты пункты для голосования по проекту «Решаем вместе!». Участвовать в выборе общественных территорий для благоустройства могут все жители области, достигшие возраста 14 лет.
Справка
Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Максим Соколов: «Ярославская область – пример для всех участников проекта «Безопасные и качественные дороги» В регионе будет усилена работа по противодействию мошенничеству в сфере ОСАГО Международные наблюдатели и ярославские общественники проверили работу КОИБов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля539
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»322
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки10
Порошенко предложили заткнуться в ответ124
Джонсон отказался пожимать руку послу России535
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение