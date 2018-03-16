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Пассажиры предложили оценивать губернаторов за качество перевозок
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Пассажиры предложили оценивать губернаторов за качество перевозок 

ИД «Собеседник» 16 часов назад
Объединение пассажиров считает, что губернаторы регионов должны напрямую влиять на качество пассажирских перевозок.
Соответствующий запрос Общероссийского объединения пассжаиров Минтрансу приводит RT. Активисты считают, что в случае возложения ответственности за качество перевозок на органы исполнительной власти, то она будет заинтересована в повышении уровня оказываемых услуг.
В Минтрансе заявили, что направили в федеральное правительство это предложение общественников: «Минтрансом России направлено в правительство Российской Федерации предложение о внесении в указ президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года №548 „Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации“ в части дополнения перечня показателей для оценки эффективности деятельности уровнем удовлетворённости граждан качеством пассажирских перевозок».
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