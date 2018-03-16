Сестру саудовского принца решили арестовать из-за сантехника

Во Франции суд выдал ордер на арест сестры саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана по подозрению в насилии в отношении сантехника.

В 2016 году 42-летняя принцесса Хасса бинт Салман якобы приказала своим телохранителям избить мужчину, который проводил ремонт в ее квартире, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Point.

Женщина заподозрила мастера в продаже в продаже СМИ фотографий интерьеров своего жилища.

Орден на арест принцессы был выдан в Париже в конце декабря, однако об этом стало известно только в марте.

Газета Parisien в свою очередь отмечает, что об инциденте стало известно незадолго до визита во Францию самого принца Мохаммеда бен Салмана в апреле.

Напомним, в июне 2017 года Мухаммед бен Сальман стал наследным принцем вместо своего брата Мухаммеда бен Наифа.