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Сестру саудовского принца решили арестовать из-за сантехника
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Сестру саудовского принца решили арестовать из-за сантехника 

Деловая газета «Взгляд» 16 часов назад
Во Франции суд выдал ордер на арест сестры саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана по подозрению в насилии в отношении сантехника.
В 2016 году 42-летняя принцесса Хасса бинт Салман якобы приказала своим телохранителям избить мужчину, который проводил ремонт в ее квартире, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Point.
Женщина заподозрила мастера в продаже в продаже СМИ фотографий интерьеров своего жилища.
Орден на арест принцессы был выдан в Париже в конце декабря, однако об этом стало известно только в марте.
Газета Parisien в свою очередь отмечает, что об инциденте стало известно незадолго до визита во Францию самого принца Мохаммеда бен Салмана в апреле.
Напомним, в июне 2017 года Мухаммед бен Сальман стал наследным принцем вместо своего брата Мухаммеда бен Наифа.
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