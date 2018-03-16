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Прозорливая бабушка раскрыла аферу костромского фермера
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Прозорливая бабушка раскрыла аферу костромского фермера 

Kostroma.Today 16 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Фермеру из костромской глубинки не удалось обмануть департамент АПК, узнал KOSTROMA.TODAY. Мужчина на благое дело получил субсидию, но обязательства не выполнил.
За господдержкой 39-летний фермер из Кадыйского района обратился в региональный департамент АПК в 2015 году — хотел увеличить имеющиеся у него посевные площади. Чиновников уверял, что не только сможет засеять имеющиеся уже 123 гектара, но и возделает дополнительно 3,3 га. На благое дело крестьянину выделили 66 тысяч рублей. Как оказалось — зря.
«Посевные площади не были увеличены в сравнении с предыдущим годом, более того, их размер фактически был на 90 гектаров меньше, чем указано в документах, представленных для получения субсидии», — уточнили в прокуратуре по Костромской области.
Мало того, мужчина пытался уверить проверяющих, что все у него возделано и прекрасно ухожено. Площадь участка была внушительной. Но вот только половина никакого отношения к фермеру не имела.
Как узнал KOSTROMA.TODAY, обман помогла раскрыть бдительная бабушка. Увидев скопление людей, измеряющих землю, прозорливая пенсионерка вдруг выдала, что замер сейчас происходит на ее участке с картофелем.
В мошенничестве фермер так и не сознался. Но ответить ему за махинации с землей пришлось в суде.
В итоге, мужчине придется вернуть областному департаменту АПК 66 тысяч рублей, а еще заплатить внушительный штраф — 150 тысяч рублей.
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